Путин пытался купить топ-чиновника страны ЕС: всплыли скандальные детали

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пятница, 22 февраля 2019, 19:54

Вице-премьер правительства Италии Маттео Сальвини мог вести переговоры с Кремлем о выделении его партии "Лига" 3 миллионов евро на кампанию по выборам в Европейский парламент.

Об этом говорится в расследовании итальянского журнала L'Espresso.

Отмечается, что чиновник 18 октября 2018 года провел в Москве переговоры с тремя представителями российской власти, и обсуждал условия финансирования "Лиги".

Деньги должны поступать через соглашение о поставках дизельного топлива, заключенное между российской государственной компанией и помощником Сальвини Джанлукой Савоини.

"По меньшей мере три миллиона тонн дизельного топлива должна была предоставить итальянской компании российская фирма. Поддержка, благодаря которой Кремль сможет наполнить казну партии Сальвини накануне европейских выборов в мае ", - говорится в расследовании.

По информации журналистов, Сальвини мог обсуждать сделку с вице-премьером российского правительства Дмитрием Козаком.

При этом неизвестно, была ли сделка в конце концов заключена. Итальянские чиновники, которых просили прокомментировать эту информацию, не дали ответа журналистам.

Статья, полный вариант которой будет опубликован 24 февраля, является частью более широкого расследования, посвященного якобы существующим "чёрным" схемам финансирования партии Сальвини "Лига".

Как сообщал "Апостроф", ранее Италия попала в скандал из-за оккупированного Крыма.

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