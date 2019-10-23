Барселона против Мадрида: чем закончится каталонский "Майдан"

Бурные протесты в Каталонии уже в течение нескольких недель становятся топ-новостями выходного дня . После строгого судебного приговора организаторам каталонского референдума за независимость 2017 года, проблема каталонского "сепаратизма" которая исчезла было из передовых полос европейских и мировых медиа, вновь стала актуальной, как никогда. "Апостроф" попытался разобраться в причинах нового витка противостояния между Барселоной и Мадридом и раскрыть сценарий дальнейшего развития событий.

Истоки конфликта

Проблема отношений центрального испанского правительства с крупнейшей территориальной автономией - Каталонией имеет глубокие исторические корни. Наличие собственного языка, культуры, истории борьбы за национальную идентичность и фактов угнетения со стороны центральных испанских властей - особенно в период диктатуры генерала Франко в 1930-1970 годах, формируют довольно сильную основу для каталонского движения за независимость.

Впрочем, едва ли не главным катализатором громких политических выступлений за независимость Каталонии в последние годы являются не вопросы языка или культуры, а экономические вопросы. Еще в 1990 уровень поддержки идеи независимости Каталонии колебался в районе 20%, но когда в 2008-2010 годах Испания погрузилась в финансовый и экономический кризис, контраст между богатой Каталонией и другими регионами страны стал довольно ощутимым, а нежелание каталонцев быть донорами для остальной части государства - более заметным. Выдвигать новые требования к расширению национальной автономии каталонцам было не в новинку - ради получения поддержки каталонцев, испанские политсилы периодически делали эти вопросы предметом политического торга.

Но очередное требование фискальной независимости, которой, кстати, обладают другие национальные автономии Испании - Страна Басков и Наварра, именно из-за богатства Каталонии, стало неприемлемым для испанского правительства. Напряжение между Мадридом и Барселоной отразилось на общественных настроениях, и уровень поддержки независимости Каталонии вырос до почти 50%. Однако обеспечить сторонникам независимости большинство, мешают демографические факторы - имея сравнительно высокий уровень жизни, Каталония привлекала и привлекает переселенцев из других регионов Испании. Они составляют весьма существенную часть населения и не слишком заинтересованы в самостоятельности Каталонии.

Именно из-за такой демографической ситуации провалился скандальный референдум 2017 года, когда за независимость Каталонии проголосовали 95% из тех, кто пришел на участки, но явка была даже немного ниже 40%. Это лишило референдум логической легитимности, а его организаторов Мадрид заклеймил как "путчистов" и "сепаратистов". После двух лет судебного процесса, суд приговорил их к длительным заключениям - от 9 до 13 лет лишения свободы. Эти приговоры всколыхнули Каталонию и явно стали той соломинкой, которая сломала спину верблюду. Мирные демонстрации каталонцев превратились в хорошо знакомый украинский "Майдан" - с баррикадами, "коктейлями Молотова" и столкновениями между протестантами и мадридским "Беркутом".

Предвыборная борьба

Но полной радикализации каталонских протестов не происходит потому, что подравшись на выходных с силовиками, уже в понедельник протестанты расходятся по домам и Барселона погружается в мирные будни, пока не наступит очередная волна протестов. Такой "полусиловой" сценарий заставляет сомневаться в том, что протесты затянутся.

"Никто не прогнозировал такого уровня интенсивности протестов, но с течением времени его будет трудно поддерживать. Эффект демонстрации наиболее ощутим "здесь и сейчас", - сообщил Пабло Симон, политический аналитик и профессор Мадридского университета имени Карлоса III.

"Не думаю, что насилие на улицах Барселоны продлится слишком долго. По правде говоря, приговор Верховного суда лидерам сепаратистов технически законный, но неоправданно суровый. Лидеров движения за независимость приговорили к слишком долгому сроку заключения, учитывая те обвинения, которые им предъявляли. Такие приговоры не являются хорошим знаком ни для действующего испанского правительства, которым управляют социалисты, ни для каталонского правительства под руководством правых, стремящихся к независимости", - рассказал "Апострофу". Алехандро Кирога, исследователь испанской истории и политики Университета Ньюкасла.

Решение испанского суда радикализировало каталонское движение. Более того, те жители Каталонии, которые ранее довольно прохладно воспринимали идеи независимости, начали сочувствовать их сторонникам. Казалось бы, в Мадриде должны были спрогнозировать такой сценарий. По крайней мере, не стягивать в Барселону силовиков со всей страны. Но создается впечатление, что вместо диалога, Мадрид более склонен к силовому сценарию подавления протестов. Причина этого, очевидно, кроется в том, что уже 10 ноября, в Испании пройдут выборы, поэтому испанские и каталонские политики хотят сыграть на политических пристрастиях и урвать как можно больше мест в парламенте.

"Испанское правительство могло бы в конце концов оправдать лидеров движения за независимость, но это крайне маловероятно перед всеобщими выборами 10 ноября. Они не оправдают каталонцев, чтобы не потерять проценты при голосовании", - убежден Алехандро Кирога.

"В настоящее время главная проблема - это отсутствие политических директив и настоящего диалога. Пока в Испании не будет сформировано новое правительство, а в Каталонии не состоятся новые выборы с новым президентом, который начнет диалог; ситуация не будет решена. Сейчас мы видим сценарий избирательной конкуренции между партиями во главе с группами, которые поддерживают независимость", - отметил Пабло Симон.

"Кто виноват и что делать"

То, что протесты в Каталонии вошли в "горячую фазу" стало проблемой не только для Мадрида, но и для каталонских политиков. Ведь на фоне столкновений с сотнями пострадавших, призывы к независимости все меньше выглядят похожими на красивую мирную мечту. А вялые призывы к проведению повторного референдума, звучащие из уст каталонских политиков, не устраивают ни Мадрид, ни улицы Барселоны.

"Движению за независимость Каталонии следовало бы изменить тактику, поскольку она не работает уже несколько лет. Правда, не совсем очевидно, что именно им следовало бы делать. Мне кажется, что насилие, которое они проявляли в последние дни, сыграло против них. Оно ухудшило общественное мнение по поводу самого движения и поставило под угрозу получение какой-то поддержки от ЕС. Новая тактика должна быть мирной и охватывать значительные секторы каталонского общества. Как вы знаете, уровень поддержки независимости Каталонии сейчас не превышает 50%. От нынешней же ситуации наибольшую выгоду получат каталонские экстремисты и испанские крайне правые", - пояснил Алехандро Кирога.

Таким образом, желание центрального испанского правительства демонстративно наказать "каталонских сепаратистов" и желание обеих сторон "набрать баллы" перед выборами, привели к очередному витку противостояния Мадрид-Барселона. И пока электоральный цикл не закончится и не сформируются новые политические расклады, вряд ли существующий статус-кво будет нарушаться. Тем более, что довольно бурные протесты в Барселоне остаются кратковременными и эпизодическими, позволяющими дотянуть ситуацию до выборов. Но борьба за независимость Каталонии не будет иметь шансов на успех, пока эта идея не превратится из разъединяющего в объединительный фактор для всего каталонского общества.