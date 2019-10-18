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В Барселоне море людей вышло на марш в поддержку независимости Каталонии: видео

пятница, 18 октября 2019, 16:55
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В пятницу, 18 октября, в Барселоне продолжились масштабные протесты, которые начались после приговора испанского суда девяти лидерам движения сепаратистов.

Об этом сообщает Reuters.

В среду из пяти городов Каталонии начался марш в Барселону и к пятнице в город вошли сразу несколько колонн протестующих, которые присоединились к другим участникам акций.

Как можно увидеть на опубликованных фото и видео марша, на улицах Барселоны находится огромное количество людей. По оценкам очевидцев, количество протестующих может перевалить за миллион.

Главные дороги Каталонии заблокированы, а несколько главных улиц Барселоны закрыты для движения в ожидании маршей. Региональные поезда и городское метро курсируют по сокращенному расписанию.

Глава правительства Каталонии Ким Торра призвал проводить акции мирно, но заявил, что насилие сводится к лицам, которые пытаются нанести вред репутации движения за независимость.

"Мы не можем позволить таким группам, которые внедряются и провоцируют, вредить имиджу движения, которое насчитывает миллионы каталонцев", - сказал он.

Также Торра призвал к новому референдуму за самоопределение региона.

Как ранее сообщал "Апостроф", протесты в Барселоне начались после того, как Верховный суд Испании приговорил 9 лидеров сепаратистов Каталонии к 9-13 годам тюрьмы за участие в референдуме 2017 года о независимости. 14 октября сторонники независимости Каталонии заблокировали аэропорт Барселоны Эль-Прат, в результате столкновений тогда пострадало как минимум 13 человек.

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