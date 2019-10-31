Троянский конь Путина: чем опасно вступление Сербии в "таможенный союз"

Подписанное соглашение о зоне свободной торговле между Сербией и Евразийским Экономическим Сообществом, на первый взгляд, выглядит серьезным прогрессом в отношениях Москвы и Белграда, а также очередным шагом к укреплению "исторической дружбы" России и Сербии. Особенно учитывая то, как этот шаг контрастирует с внешней политикой всех соседей Сербии, ориентированных на интеграцию с Евросоюзом. Может ли расширение экономического сотрудничества между Сербией и Россией представлять угрозу для Украины?

Реальное значение экономических связей между РФ и Сербией

Соглашение о беспошлинной торговле Сербии с Евразийским экономическим союзом было подписано 25 октября, в Москве. Впрочем, эксперты единодушно считают, что ни о каком серьезном прорыве речь не идет: Брюссель останется гораздо более важным экономическим партнером для Сербии, чем Москва.

"Соглашение надо, прежде всего, рассматривать с политической точки зрения. Сербия и раньше имела свободную торговлю с Россией с 2000 года, Беларусью и Казахстаном. То есть, включение в этот перечень Армении и Кыргызстана ощутимой роли для экономики Сербии не играет. Единственной добавленной стоимостью этой сделки является беспошлинный доступ для 99% сербских товаров. Это подтверждается статистикой. В 2018 году товарооборот Сербии с Россией составил 3 млрд. долларов США, а с другими странами ЕврАзЭС - 0,4 млрд долларов США . Для Сербии больше значение имеет Евросоюз, на который приходится 63% общего товарооборота", - пояснил "Апострофу" Виталий Мартынюк, эксперт Центра глобалистики "Стратегия ХХ".

"В торгово-экономической сфере Белград гораздо сильнее связан с Западной и Центральной Европой, чем с Россией и другими членами ЕврАзЭС. Например, с января по август этого года доля РФ в сербском импорте составляла 8,7%, а в экспорте еще меньше - 5,1%. Для сравнения: доля Италии составила 8,7% в импорте, а в экспорте - до 9,6%. И это только один из членов ЕС. Не менее важным является и социальный фактор. Сербские работники, занимающие очень заметную роль в экономике страны, традиционно едут в Германию, Австрию и другие западноевропейские государства, они хранят сбережения в евро, а не рублях, и потребляют именно европейские товары. Даже поверхностный взгляд на эти цифры говорит о том, что Россия никак не может быть одним из ключевых торгово-экономических партнеров Сербии, по крайней мере, сейчас", - добавил "Апострофу" журналист-международник, исследователь внешней политики балканских государств Анатолий Демещук.

Однако, полностью отвергать экономические выгоды от подписанного соглашения для Сербии все же не стоит. "Сербы хотят зарабатывать, продавая на евразийский рынок свою продукцию. В основном речь идет о продуктах питания, а также алкоголе и сигаретах. На рынок стран ЕврАзЭС с общим населением в 183 миллиона человек, можно многое продать. В частности, планируется экспорт 400 тонн коровьего сыра, неограниченный экспорт овечьего и козьего сыра, а также ракии, 90000 литров вина и 2000 тонн сигарет", - рассказала "Апострофу" Наталья Ищенко, основатель проекта "Балканский обозреватель".

Сербско-российское сближение и будущее евроинтеграции Балкан

Экономическая интеграциия с ЕврАзЭС контрастирует с декларируемым Белградом курсом на интеграцию с Евросоюзом. Напомним, что официально переговоры о вступлении Сербии в ЕС начались еще в 2015 году. Правда, процесс расширения ЕС в Западных Балканах в последнее время начал буксовать. Именно ослабление позиции ЕС в регионе и подтолкнуло Белград в объятия старых друзей - русских.

"Сербия уже длительное время проводит политику сидения на двух стульях. С одной стороны, Белград декларирует свой курс на вступление в ЕС, но не в НАТО (в Сербии помнят бомбардировки 1999 года), а с другой - всячески пытается дружить с Российской Федерацией. Москва же достаточно умело эксплуатирует исторические симпатии сербов к бывшей Российской империи, а также тезис о религиозной и культурной близости. И, конечно, травматический опыт поражений сербов в 1990-е годы прошлого века. На фоне того, что ЕС недавно по факту отложил перспективу членства стран Западных Балкан на неопределенный период (даже Северной Македонии, которая ради евроатлантической перспективы пошла на переименование своей страны), президент Вучич очевидно диагностировал ослабление позиций Брюсселя и ищет российской дружбы и поддержки", - отметил Анатолий Демещук.

Впрочем, если ЕС активизирует интеграционные процессы на Балканах, сербско-русская дружба получит очень серьезный вызов. "С приближением Сербии к членству в ЕС, а переговорный процесс о вступлении начался в 2015 году, Белград будет вынужден привести свои экономические отношения в соответствие с европейскими. То есть, Сербия не сможет имплементировать соглашение о свободной торговле с ЕврАзЭС. Начиная процесс вступления в ЕС, Сербия взяла обязательство, что на момент вхождения она откажется от всех двусторонних соглашений о свободной торговле и присоединится к соответствующим соглашениям, заключенным Евросоюзм, и будет выполнять их условия. Поэтому на момент вступления, Белград должен будет разорвать все двусторонние соглашения о зоне свободной торговли, включая соглашение с Россией и ЕврАзЭС, и начать имплементацию соглашений с ЕС", - рассказал Виталий Мартынюк.

Но если евроинтеграция на Балканах забуксует, тогда заключенные сделки с ЕврАзЭС и Россией могут стать очень важным фактором. "Вместе со скандальным отказом Европейского Союза начать переговоры о присоединении с Северной Македонией и Албанией, сербская дружба с Россией однозначно будет способствовать росту на Балканах евроскептических настроений. Идея евроинтеграции - единственное, что объединяло все балканские народы. Если она станет менее привлекательной, Балканы ждет новая эпоха турбулентности. Интенсивное сотрудничество Сербии с Россией и в экономическом, и в военном аспектах закономерно вызывает вопрос о возможном более тесном политическом союзе в будущем. Пока идея отказа от европейской интеграции и полная переориентация из Брюсселя на Москву, в Белграде не является мейнстримом, и продвигают ее лишь очень одиозные политики. Но неизвестно, что будет, если ЕС полностью заблокирует свои расширения", - отметила Наталья Ищенко.

Белград в качестве "троянского коня" в руках Москвы

Но даже такое, несколько декларативное сотрудничество Сербии и Москвы, уже имеет негативные последствия для Украины. "Если вы, например, посмотрите, как Сербия голосует в ООН по украинским вопросам, то увидите, что все голосования совпадают с позицией России и ее сателлитов. Поэтому, наверное, можно говорить о своего рода неформальной интеграции, когда де-факто близость политических позиций есть, но в каком-либо договоре это не закреплено. Имеет место и, так сказать, неформальная политическая интеграция в организованные Россией оборонные структуры. В Украине на это мало обращают внимание, но с 2013 Сербия имеет статус государства-наблюдателя в Парламентской Ассамблее Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Понятно, что такая политика Белграда очень мало похожа на настоящий военный нейтралитет", - пояснила Наталья Ищенко

Присутствие у России близкого союзника в Европе, да еще и с перспективой членства в ЕС, уже является сильным политическим активом для Кремля, который он может и будет использовать. "Москва пытается, с одной стороны, все больше интегрировать Сербию в свою внешнюю политику, окончательно превратив ее в свою опору на Балканах, а с другой стороны - продемонстрировать "дееспособность" ЕврАзЭС. Не исключено, что это соглашение с Сербией станет картой, которую Россия пытаться разыграть, чтобы достичь своей уже неоднократно задекларированной цели - заключения соглашения о свободной торговле между ЕврАзЭС и ЕС, которую Брюссель до сих пор категорически отвергал. Не исключено, что Москва может использовать соглашение о ЗСТ с ЕврАзЭС как рычаг воздействия на политику Сербии с приближением ее к членству в Евросоюзе. Без сомнения, РФ хотела бы иметь своего "троянского коня" внутри ЕС, ведь Белград не сможет отказаться от курса на членство в Евросоюзе", - полагает Виталий Мартынюк.