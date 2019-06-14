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На грани новой балканской войны: Сербия выдвинула Западу условия сохранения мира

пятница, 14 июня 2019, 11:08
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Сербия готова ввести свои войска на территорию Косово, если международные силы не смогут обеспечить безопасность сербскому населению в частично признанной республике.

Об этом заявил первый вице-премьер, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич, передают "Известия".

По словам политика, албанская сторона намеренно устраивает провокации в регионе, чтобы изгнать сербов с севера Косово. Тем не менее глава внешнеполитического ведомства выразил надежду, что ситуация не дойдет до вооруженного конфликта и Белграду не придется обращаться за помощью к Москве.

По словам Дачича, "албанская сторона в Косово не желает какого-либо договора и постоянно провоцирует инциденты, чтобы препятствовать нахождению компромисса".

"Их (косоваров. ред.) цель - запугивание сербов, для того чтобы они покидали север Косово. В складывающейся ситуации мы об этом предупреждаем международное сообщество, напоминая, что KFOR (СДК - "Силы для Косово", международные силы под руководством НАТО, ответственные за обеспечение стабильности в регионе) обязаны защищать сербов. Мы также предупреждаем, чтобы Сербию не принуждали к решениям, способным негативно отразиться на стабильности в регионе", - заявил Дачич.

Сербский министр подчеркнул, что страна готова ввести войска на территорию Косово в случае необходимости.

"Если международное сообщество не отреагирует так, как предусмотрено резолюцией ООН, если сербы будут подвергаться погромам, если будут осуществляться нападения на них, тогда Белград вынужден будет отреагировать и Сербия готова к этому. Однако я надеюсь, что в этом не будет необходимости.Мы благодарны России за поддержку, прежде всего политическую, в вопросе Косово и Метохии. При этом, конечно же, я надеюсь, что нам не придется обращаться за помощью", - подчеркнул он.

Косовская проблема - один из главных факторов нестабильности в балканском регионе. Основная причина напряженных отношений между албанским и сербским населением связана с неразрешенным статусом Косово, которое в 2008 году в одностороннем порядке при поддержке США и большинства их союзников провозгласило независимость.

Как сообщал ранее "Апостроф", в 2017 году депутаты Сербской радикальной партии подготовили требование к властям государства официально признать оккупированный Российской Федерацией Крым неотъемлемой частью России.

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