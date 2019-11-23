Протест умер - да здравствует протест: взорвет ли Иран Ближний Восток

На этой неделе почти весь Иран охватило пламя протестов. Из-за решения правительства ввести ограничения на продажу топлива и поднять на него цену, сотни тысяч иранцев вышли на улицы и площади своих городов. Но ничем хорошим народное выступление не закончилось - власть утопила протесты в крови. "Апостроф" попытался понять, есть ли шанс у "иранского Майдана" изменить будущее страны и региона.

Протест подавлен, но история продолжается

Тегеран в очередной раз продемонстрировал, что не в его стиле "церемониться" с антиправительственными протестами. Едва начались беспорядки, иранский режим "отрубил" интернет по всей стране на несколько дней, и "спустил с цепи" силовиков, которые не чурались даже применения огнестрельного оружия. В итоге - от ста до двухсот погибших протестующих (по подсчетам международных организаций - официальный Тегеран признает только "несколько" смертей), более тысячи арестованных и обрубленный на корню протест. Остальных деталей мир не знает и, скорее всего, не скоро узнает. Самое масштабное в истории отключение интернета по всему Ирану, более чем на 70 часов, не только прервало коммуникацию между протестующими, но и стало эффективной преградой от утечки информации за пределы Ирана.

Тем не менее, авторитарные режимы любят объявлять о "примирении" страны за момент до того, как она по-настоящему взрывается. Действительно ли все погасло в Иране? Ведь протесты на социально-экономической почве там вспыхивают регулярно. В то же время, сейчас ожидать немедленного продолжения антиправительственных бунтов или каких-то уступок со стороны власти в Иране пока нет оснований.

"Информация, поступающая из Ирана, очень спорадическая, но она позволяет утверждать, что властям удалось на нынешнем этапе подавить протесты и заставить людей уйти с улиц. Протесты в Иране обычно очень быстро приобретают антирежимный и антиклерикальный характер, а потому пока у правительства хватит ресурсов на их подавление, оно не пойдет на уступки. А если ресурсов не хватит, то это будет конец режима. При условии сохранения власти аятолл, никаких компромиссов не будет", - отметил в разговоре с "Апострофом" Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований.

Похожую позицию "Апострофу" выразил также Илия Куса, эксперт по вопросам ближневосточной политики Украинского института будущего: "Исключать, что когда-либо в будущем протесты вспыхнут снова, нельзя, ведь проблемы, из-за которых они начались, никуда не исчезли. Но сегодня большинство протестов в иранских городах успешно разогнали силой".

Игра в "великую державу" и санкции США

Катализатором иранского протестного взрыва стало решение правительства нормировать продажу бензина и поднять цену на топливо. Подобное решение должно быть нонсенсом в стране, которая является одним из мировых лидеров по запасам нефти и природного газа, но Иран испытывает серьезные проблемы с нефтеперерабатывающей отраслью и вынужден импортировать бензин. Эти проблемы, как и ряд других проблем в иранской экономике, вызваны жесткими санкциями, которые на Тегеран наложили США. Это дало основание многим СМИ говорить, что именно США виновны в протестах, мол, таким вот образом Вашингтон хочет расшатать иранский режим и сделать его более сговорчивым.

Доля истины в таком утверждении есть, ведь львиная доля антииранских санкций действительно направлена на те отрасли, от которых зависит социально-экономическое положение широких слоев иранского населения. "Американские санкции имели решающее влияние на социально-экономическую ситуацию в Иране. Они стали катализатором процессов, которые подтолкнули власть к таким непопулярным решениям, как повышение цен на бензин. Но также имеет место провальная коммуникация власти с народом, ведь она так и не смогла объяснить, почему принимала такие решения и почему именно сейчас", - рассказал Илия Куса.

Но и без американских санкций Тегеран не слишком удачно распоряжался доступными ресурсами, что и привело к сложной ситуации и протестному движению. Ведь вместо того, чтобы пускать выручку от продаж нефти на экономические и инфраструктурные проекты, иранский режим "играет" в большую региональную державу. "В Иране уже происходили протесты на социально-экономической почве, и тогда никаких санкций не было. Ведь доступные ресурсы Тегеран направлял не на решение экономических проблем, а на внешнюю экспансию и ведение войн в государствах Ближневосточного региона. И это является корнем проблем Ирана. Страна слишком много тратит на войны", - пояснил Игорь Семиволос.

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Между контрреволюцией и дестабилизацией

Хотя формально протесты в Иране разогнаны и подавлены, ставить точку в истории рано. Во-первых, проблемы, из-за которых ситуация обострилась, даже не приблизились к своему разрешению. И во-вторых, конфликтом между властью и народом могут воспользоваться консервативные силы. В адрес действующего президента Роухани уже звучат обвинения от двух самых влиятельных консервативных и реакционных сил в Иране - шиитского духовенства и Корпуса Стражей Исламской Революции. Мол, президент слишком либеральный и вообще, спутался с "смертельным врагом" Ирана - Израилем. Такие события свидетельствуют о том, что последствиями "обнищания" и обострения экономических проблем Ирана вполне может стать приход к власти "реакционных" сил и консервация авторитаризма.

"Смещение законного правительства консервативными силами вполне возможно, хотя вряд ли они пойдут на такой риск. Изменение режима влечет за собой потерю легитимности и серьезный кризис. Может повториться история СССР, когда попытка сместить Горбачева закончилась развалом страны. Поэтому консерваторы, скорее всего, будут ждать выборов, чтобы сместить власть законным путем", - убежден Игорь Семиволос.

В ситуации с Ираном, подавление протестов и даже усиление авториратизма - далеко не самый худший сценарий. Ведь если все пойдет наперекосяк, и волнам народного возмущения удастся снести режим, последствия для Ирана, да и для всего региона будут катастрофические.

"Для полноценного народного восстания власть должна потерять легитимность в глазах народа. До сих пор этого не происходило, возмущение было направлено точечно - на отдельных коррумпированных чиновников, и наружу - на тех же американцев и Дональда Трампа. Вследствие успешного восстания, к власти могут прийти еще более радикальные силы - и они есть в иранском обществе. И этот сценарий не выгоден никому, ведь он дестабилизирует Иран. А последствия такой дестабилизации будут в разы хуже, чем даже дестабилизация Сирии в 2011 году", - считает Семиволос.

Любые серьезные проблемы в Иране станут проблемами для всего Ближневосточного региона. Ведь в результате своей активной внешней политики, Тегеран "завязал" на себя слишком много региональных процессов и проблем. "Иран играет в регионе консервативную, контрреволюционную, реакционную, но при этом стабилизирующую функцию. Когда эта функция исчезнет, Иран и на весь регион ждет целая волна проблем и конфликтов", - полагает Семиволос.