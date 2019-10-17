Как Москва и Анкара Сирию делят: три сценария развития турецкого вторжения

Военная операция Турции и подконтрольных ей боевиков на северо-востоке Сирии создала угрозу существованию автономии сирийских курдов и не на шутку переполошила международное сообщество. Уже стало очевидно, что блицкриг у Эрдогана не получился, а поэтому клубок противоречий и договоренностей вокруг ситуации в Сирии затягивается. "Апостроф" попытался определить вероятные сценарии развития событий.

Сценарий первый. Турецко-сирийская война

Практически в первые же дни турецкого вторжения, лишенные поддержки США сирийские курды, пошли на примирение с режимом Асада, заключив активно проталкиваемое россиянами соглашение. Курдская автономия по факту самоликвидируется, Дамаск возвращает контроль над ее территориями, а подразделения сирийских вооруженных сил и их российских союзников заходят на линию соприкосновения турок с курдами. Довольно быстро сирийцы сумели занять стратегически важный город Мандбиж и успешно продвигаются к границе с Ираком, разделяя турецкие и курдские силы. Договоренности между Дамаском и курдами "обламывают" планы Эрдогана, а поэтому вполне логично возникает вопрос, как далеко готова зайти Турция ради реализации своих амбиций в Сирии. Стоит ли ожидать открытой войны между Анкарой и Дамаском, за плечами которого стоят российские военные контингенты?

"Столкновение между турецкими и сирийскими силами уже происходят, но они локальны. Приведет ли это к горячей фазе, зависит от двух вещей: готовности Эрдогана идти до конца и результатов его закулисных переговоров с РФ ", - сообщил "Апострофу" Игаль Левин, соучредитель Центра изучения повстанческих движений.

Очень красноречивым показателем нынешнего уровня самостоятельности режима Асада является то, что обсуждать боевые действия и оккупацию сирийской территории Эрдоган летит в Москву. Кремль, в свою очередь, уже получил желаемое - доступ к нефтегазовым месторождениям в провинции Ракка, которые ранее контролировались курдами, а его прежнее поведение показывает, что в противостоянии с Турцией россияне не заинтересованы.

"Ситуации с турецким вторжением предшествовали очень интенсивные переговоры с участием Путина, Эрдогана и Трампа. И создается впечатление, что турецкий план - создание буферной зоны вдоль границы, согласован всеми сторонами. Поэтому базовый сценарий не предусматривает прямого столкновения. Пока стороны демонстрируют готовность договариваться", - пояснил "Апострофу" Алексей Ижак, заведующий отделом Национального Института Стратегических Исследований.

Таким образом, пока нет оснований говорить о начале масштабного турецко-сирийско-российского конфликта, хотя такая вероятность и остается. Тем более, что новый расклад сил дает курдам нового покровителя вместо американцев. Ведь, судя по обнародованным договоренностям, курдские подразделения должны войти в состав 5-го ударного корпуса сирийской армии, который контролируется Россией. Такое развитие событий вполне соответствует российской стратегии в Сирии. "Россия имеет влияние на Турцию и она частично может заменить американцев в роли главного "покровителя" курдов. Тем более, что это укладывается в общую схему договоренностей по Сирии. Русские сделали это не внезапно, переговоры ведутся уже более полугода и они знали на что идут", - убежден Алексей Ижак.

Впрочем, не стоит сбрасывать со счетов и курдские силы. Тем более, что далеко не все их подразделения с радостью пойдут под командование русских. "Нужно следить за развитием ситуации. Например, боевики Рабочей партии Курдистана с вероятностью в 99% не вольются в армию Асада, а уйдут в горы", - отметил Игаль Левин.

Не стоит сбрасывать со счетов и курдские силы Фото: Getty Images

Сценарий второй. Завершение конфликта и стабилизация Сирии

Переговорный процесс между ключевыми сторонами в сирийском конфликте, предшествовавший турецкому вторжению, продолжается до сих пор и свидетельствует, что стороны пытаются найти какой-то вариант "большой сделки". Но анализ ситуации показывает, что до завершения войны и стабилизации Сирии еще очень далеко.

Ведь даже если Дамаск, Анкара и Москва договорятся и поделят на оккупационные зоны северную Сирию, остаются другие участки столкновения интересов и боевых действий.

"То, что сейчас происходит - это схемы решения конкретных проблем безопасности Турции, и эти схемы не могут заменить сирийский процесс урегулирования, в котором заинтересованы Анкара, Москва и Тегеран, но который не спонсируется деньгами. В случае успешных переговоров по ситуации на севере Сирии, каждый что-то получит, но полная стабилизация Сирии и восстановление ее территориальной и экономической целостности не под силу России, Турции и Ирану. Поэтому конфликт будет еще долгим", - убежден Алексей Ижак

"Завершение войны в Сирии - перспектива неблизкая, ведь под контролем сирийской оппозиции и протурецких сил остаются еще Идлиб и южные нефтяные поля, из которых американцы никуда не уходят", - уточнил Игаль Левин

Неопределенность позиции США также не играет в пользу окончания конфликта. Заявления Трампа о "завершении сирийской операции" являются в определенной степени голословными, ведь никакой "сирийской операции" не было. А была операция против ИГИЛ в Ираке, в рамках которой американские подразделения и оказались в Сирии. И в случае чего, очень быстро из иракских баз они в Сирию вернутся. Тем более, что Конгресс и Сенат демонстрируют четкое намерение в очередной раз сорвать трамповский вывод войск. Поэтому что бы ни произошло на севере Сирии, пока все стороны не истощатся или не достигнут своих целей, завершения войны не будет.

Сценарий третий. Возвращение Исламского Государства

Еще год-два назад самой большой проблемой сирийской войны весь мир считал ИГИЛ - радикальное исламистское движение, ставшее угрозой для всего региона. На сегодняшний день усилиями едва ли не всех других сторон конфликта ИГИЛ фактически разгромлен. Далеко не последнюю роль в этом разгроме сыграли курды. Именно они и контролируют лагеря с тысячами и даже десятками тысяч пленных ИГИЛовских боевиков. Точнее, контролировали до момента нападения Турции, после которого курдам стало не до охраны лагерей. Узники начали разбегаться, в результате чего даже появились сообщения о новых атаках ИГИЛовцев. А значит, турецкая агрессия вполне может стать причиной возрождения угрозы со стороны радикального исламистского терроризма в Сирии и регионе.

Турецкая агрессия может стать причиной возрождения угрозы со стороны исламистского терроризма Фото: Getty Images

"На возрождение Халифата у ИГИЛ сил не хватит, а вот на отдельные удары и даже десятки ударов - вполне. Более того, если такие побеги, как недавний, когда бежали 800 пленников, повторятся, то вполне возможно, что соберется армия в несколько тысяч бойцов и захватит город или какой регион", - рассказал Игаль Левин.

Интересно, что возвращение ИГИЛ или любой другой радикальной исламистской силы может обернуться неожиданным позитивом для Украины.

"Если там действительно что-то будет нарастать, то проблемой радикального сирийского исламизма придется заниматься России, вместо того, чтобы вести войну в Украине. Что для нас было бы очень хорошим развитием событий", - отметил Алексей Ижак.

Таким образом, турецкая военная операция в Сирии, маневры Трампа и России не решают глобальных проблем сирийского конфликта и не создают качественно новой ситуации. Зато рисков и возможностей к ухудшению ситуации появилось множество. К счастью для Украины, глубокая вовлеченность России в сирийский конфликт, отвлекает Москву от событий на Донбассе. Поэтому нам остается внимательно наблюдать за развитием ситуации.