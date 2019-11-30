Семейный скандал: как Турция разругалась с НАТО и причем тут Украина

В отношениях между Турцией и НАТО нарастает напряжение. В частности, в пятницу, 29 ноября, президенты Франции Эммануэль Макрон и Турции Реджеп Эрдоган обменялись колкостями. Еще ранее стало известно, что требуя официальной поддержки своих действий против курдов, Турция заблокировала принятие стратегического плана обороны Балтии от российской агрессии. "Апостроф" попытался разобраться, как открытое противостояние между Альянсом и Анкарой может повлиять на стратегические интересы и безопасность Украины.

Блокировка плана обороны Балтии

Турция является одним из давних и стратегически очень важных членов НАТО, но в то же время - источником проблем для Альянса. Еще с 1970-х годов, из-за конфликта на острове Кипр, Анкара начала дрейф в сторону более самостоятельной политики. Особенно четко такая особая позиция Турции начала проявляться после начала войны в Сирии. "Апостроф" уже анализировал ситуацию, когда боевые действия Анкары против сирийских курдов стали причиной не просто разности позиций с другими членами НАТО, но и прекращения военного сотрудничества и даже антитурецких санкций со стороны формальных союзников. Теперь же пришло время турецкого ответа. Анкара заблокировала утверждение плана обороны Балтийского региона в случае агрессии России, и будет его блокировать, пока Альянс не поддержит ее действия против курдов.

На первый взгляд, ситуация выглядит довольно неприятной для НАТО и радостной для Кремля. Создается впечатление, что в Сирии турки и россияне достигли понимания и теперь эти соглашения приносят Москве дивиденды. Но в реальности турецкая блокировка плана обороны Балтии имеет скорее символическое, чем практическое значение, ведь она не лишает другие государства НАТО возможности реализовывать этот план в частном порядке. "Турция пытается выторговать определенные уступки от Альянса, но о планомерном подыгрывании России разговор не идет. Никаких препятствий ключевым странам НАТО, в случае агрессии России применить пятый пункт Вашингтонского договора и вмешаться в конфликт, Турция создать не может. Тем не менее, такие действия Анкары наносят удар по восприятию Турции в НАТО, из-за чего все громче раздаются заявления о различии интересов Турции и Альянса и необходимости ее исключения из Альянса", - пояснил "Апострофу" главный консультант отдела военной и военно-экономической политики Национального института стратегитческих исследований Николай Белесков.

Фактически, ситуация с турецкой блокировкой антироссийского плана является скорее совпадением, чем целенаправленной политикой Эрдогана. Никакого практического мотива защищать россиян перед НАТО у Турции нет. "Не надо сводить ситуацию к тезису, что позиция Анкары "пророссийская". Она протурецкая. Турки нашли слабое место в НАТО и давят на него, чтобы получить дивиденды. Подобную тактику Турция применяла неоднократно. Просто сейчас ситуация совпала с российскими интересами", - выразил уверенность в разговоре с "Апострофом" заместитель директора днепровской филиала Национального института стратегических исследований Алексей Ижак.

Через тернии к взаимопониманию

Одной из главных проблем в отношениях НАТО и Турции стал факт закупки Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400 и вообще факт русско-турецкого военного сотрудничества. Поэтому турок уже выкинули из программы участия в производстве самолетов F-35 - главного элемента программы стратегического ядерного сдерживания России. Также начались разговоры о выводе с территории Турции американского ядерного оружия, то есть, об исключении Анкары из ключевой программы НАТО - Nuclear Sharing. И хотя пока с выводом ядерного оружия американцы не спешат, будущее участия Турции в "ядерном распределении" зависит именно от программы размещения F-35, с чем могут возникнуть проблемы. "Сейчас происходит слияние программ Nuclear Sharing и F-35. Предполагается, что в недалеком будущем американское ядерное оружие в Европе будет размещено только на этих многоцелевых самолетах 5-го поколения. Поэтому если F-35 не будет размещаться в Турции, а участия в программе их производства ее уже лишили, то таким же образом будет вывезено и ядерное оружие ", - пояснил Алексей Ижак.

Такого сценария нужно избежать, ведь в случае лишения Турции участия в главной стратегической программе НАТО, разрыв между Альянсом и Анкарой будет уже практически невозможно преодолеть. Так же нельзя давать ситуации развиваться своим ходом, ведь вектор на разъединение Турции и НАТО очевиден. Необходима политическая воля и конкретные усилия, чтобы восстановить добрые отношения с Анкарой. Чего во многих западных политиков может не хватить. "Ситуацию с дрейфом Турции от Альянса еще можно урегулировать координированными политическими усилиями. Но пока что тенденция отрицательная. Особенно критической является ситуация на турецко-американском векторе, где взаимные претензии и недоразумения накапливаются. Поэтому нынешний курс Дональда Трампа, который заключается в том, что на открытую конфронтацию с Анкарой идти нельзя, выглядит более рациональным, чем у Конгресса, который занял слишком идеологизированную позицию. А учитывая влияние Конгресса на внешнюю политику США, это становится еще одним серьезным фактором а пользу разрыва между НАТО и Анкарой ", - убежден Николай Белесков.

Подрыв безопасности Черноморского региона

Курс на развод Турции и Североатлантического альянса не может не вызывать тревоги, особенно учитывая стратегические интересы Украины. Ведь если обороне Балтии Турция навредить по сути не может, то в гораздо более важном для нас Черноморском регионе турки с русскими могут наломать дров.

"Турецкая концепция, которая заключается в том, что только черноморские государства должны решать проблемы региона, очень хорошо сочетается с их нынешними хорошими отношениями с РФ. А это прямо противоречит стратегическим интересам Украины, ведь мы заинтересованы в увеличении присутствия США и НАТО в регионе. Поэтому с нашей точки зрения любой разрыв между Турцией и НАТО прямые негативные последствия для Украины", - отметил Николай Белесков.

Кроме того, раздор внутри НАТО, порождаемый действиями Анкары, негативно сказывается на интеграционных устремлениях Украины. К счастью, этот негатив компенсируют хорошее сотрудничество Украины и Турции, в частности в военной сфере, и в целом неплохие двусторонние отношения. "Раскол между НАТО и Турцией негативно отражается на интересах Украины, ведь формируется неблагоприятный политический фон для сотрудничества Украины и НАТО. Но о серьезных проблемах речь не идет, ведь сказывается положительный опыт двустороннего сотрудничества Украины и Турции", - сообщил Алексей Ижак.

Но если разрыв между Турцией и НАТО произойдет, не стоит рассчитывать на то, что хорошие украинско-турецкие отношения компенсируют нам стратегические негативы. Поэтому наше государство заинтересовано в том, чтобы разногласия между Турцией и НАТО были преодолены, и мы в полной мере могли бы получить геополитические выгоды от усиления Альянса в Черноморском регионе. Правда, преодолеть эти расхождения будет нелегко, и Украина, к сожалению, мало на что может тут повлиять.