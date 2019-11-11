Сирийский блицкриг Эрдогана: возможен ли раскол между Турцией и НАТО

Военная операция Турции против сирийских курдов, как и предыдущие военные авантюры Эрдогана в Сирии, завершилась довольно быстро. Особенно по меркам других затяжных и кровавых противостояний гражданской войны в Сирии. Впрочем, геополитические и дипломатические последствия этой операции еще долго будут актуальными. Как и столкновения между различными группировками и "прокси" - в лучших традициях гибридной войны. "Апостроф" попытался подвести итоги очередного акта сирийской трагедии и установить, какие уроки можно извлечь из блицкрига Эрдогана.

Стоит ли туркам праздновать победу

Наступление турецкой армии и подконтрольных туркам сирийских боевиков на севере Сирии, на первый взгляд, завершилось вполне успешно для Анкары. Брошенные на произвол судьбы в результате решения Дональда Трампа о выводе американских войск из региона сирийские курды (ведь только размещенные вдоль турецко-сирийской границы американские военные были хоть какой-то гарантией безопасности от турецких атак) от безысходности пошли на сделку с режимом Асада и его кремлевскими покровителями. Это де-факто ликвидировало их автономию, а Москва при молчаливом согласии Дамаска де-факто дала добро Эрдогану на оккупацию полосы вдоль сирийско-турецкой границы, которая теперь будет называться "коридором безопасности", на переговорах в Сочи.

Значительные потери турецкая армия не понесла: по разным сообщениям, погибли от 7 до 12 бойцов. Кровавую цену в боях с курдами в основном заплатили протурецкие "прокси" из "Сирийской национальной армии". А "договорняк" с Москвой позволил Турции без дальнейших боев значительно увеличить свой кусок сирийского пирога. Тем не менее, если принять во внимание амбициозные цели, которые ставила перед собой Турция перед началом "блицкрига", становится понятным, что говорить о полном триумфе Анкары несколько рано.

"Результат военной операции однозначно является следствием компромиссного решения. Турция реализовала "программу минимум": сохранила частичный контроль над территорией, которую захватила за полторы недели боев и достигла того, что все военизированные курдские группировки будут отведены от границы. В то же время далеко не над всей пограничной полосой удалось установить турецкий контроль, а так называемый коридор безопасности будет глубиной всего 10 километров, вместо запланированных Анкарой 30-ти. К тому же большую часть границы будут патрулировать не только россияне, а войска Асада, а это то, чего Эрдоган пытался избежать", - пояснил "Апострофу" эксперт по вопросам ближневосточных исследований Украинского института будущего Илия Куса.

Директор Института ближневосточных исследований Игорь Семиволос также считает, что Турция не достигла желаемой цели. "Лишить курдские подразделения возможности контролировать турецко-сирийскую границу и взаимодействовать с отрядами Рабочей партии Курдистана – это "минимальная" задача турецкой военной операции была выполнена. А вот программа максимум - взять под контроль северо-восток страны и пересилить туда от одного до трех миллионов сирийских беженцев, чтобы изменить этнический состав населения и больше не говорить о возможности создания курдской автономии, - не выполнено. Кого-то, конечно, переселят, но запланированных масштабов не будет", - сказал эксперт в разговоре с "Апострофом".

Таким образом, в полной мере реализовать свои планы Эрдогану пока не удалось. Не означает ли это, что вскоре турки снова возьмутся за оружие с намерениями все же достичь своих амбициозных целей? Эксперты убеждены, что это зависит от некоторых условий.

Реализовать в полной мере свои планы Эрдогану пока не удалось Фото:

"Пока смысла увеличивать подконтрольную часть сирийской территории Турция не видит. Имеющейся части пока вполне достаточно, чтобы быть важным партнером в переговорах о будущем Сирии. Быть бенефициаром этого процесса - ключевая задача Турции. Конечно, если этот переговорный процесс будет сорван одним из участников, то Турция вполне может прибегнуть к военному демаршу. Но пока Эрдогана результат устраивает", - сообщил Игорь Семиволос.

По словам Илии Кусы, ожидать возобновления боевых действий стоит, только если существующие договоренности по каким-то причинам развалятся. А намерения их срывать не демонстрируют даже курды, которые получают наименьше выгоды от текущей ситуации, и уже начали отводить подразделения с территории, которая останется Турции. "Ведь этот вопрос четко урегулирован в договоренностях: либо вы уходите, либо с вами будут обращаться, как с террористами", - добавил он.

Путин и Эрдоган - друзья навек

Не секрет, что сравнительно быстрое завершение военной операции Турции стало возможным только за счет активной позиции Кремля. Россияне, в частности, выступили посредниками в переговорах между курдами и режимом Асада и стали гарантом безопасности для курдов, и именно с Путиным Эрдоган полетел договариваться о судьбе северной Сирии. Создавалось впечатление, что между турками и русскими наступили "мир, дружба, жвачка". Москва перебросила в Сирию военную полицию, набранную из братьев по вере - чеченцев, для недопущения конфликта между сирийскими и курдскими подразделениями, собиралась вместе с турками патрулировать "зону безопасности" и даже активизировала переговоры о продаже в Турцию боевых самолетов Су-35.

В то же время бои на севере Сирии даже и не думали утихать. Турецкая армия военную операцию, может, и прекратила, а вот протурецкие "прокси" продолжают наступление на опорные пункты теперь уже режима Асада. Более того, досталось даже российским военным полицейским: произошел инцидент с обстрелом базы, где размещались "доблестные российские военполы", со стороны или самих турок, или "Сирийской национальной армии". В СМИ даже успела просочиться информация о раненых российских военнослужащих в результате этих обстрелов.

Тем не менее, отдельные "гибридные" инциденты не получили продолжение на высоких уровнях. Анкара и Москва стойко молчат, и это дает все основания считать, что стратегические интересы Путина и Эрдогана пока совпадают.

"Русско-турецкая коалиция, хотя и является ситуативным альянсом, существует уже более двух лет. Конечно, долгосрочные интересы и позиции России и Турции по Сирии отличаются, но пока у них есть общий соперник - США, пока есть общая курдская проблема, которая решается с точки зрения турок лучше, чем в партнерстве с западными государствами, этот альянс в том или ином виде будет сохраняться", - рассказал Илья Куса.

Илья Куса: "Долгосрочные интересы и позиции России и Турции по Сирии отличаются" Фото: Getty Images

Игорь Семиволос отметил, что Турция остается участником Альянса и не демонстрирует намерений из него выходить. "С одной стороны, партнерство России и Турции выглядит ситуативным союзом, продиктованным real politic, а с другой стороны, оно уже принесло свои плоды и при правильных обстоятельствах вполне может вылиться во что-то более стабильное и системное. Но насколько далеко Турция зайдет в этом направлении, зависит не только от нее, но и от США, и других стран НАТО", - уточнил он.

Раскол между Анкарой и НАТО никуда не исчезнет

Начав боевые действия против сирийских курдов, Турция фактически пошла против позиции своих западных союзников, и, несмотря на карт-бланш от Дональда Трампа, попала под очень серьезное осуждение и риск санкций со стороны государств НАТО. Ряд европейских стран уже даже прекратили военное партнерство с Турцией. Создавалось впечатление, что раскол между Турцией и НАТО станет серьезной проблемой как для Анкары, так и для Альянса. И события после формального завершения военной операции подтверждают это. Эрдоган отложил запланированный визит в США и даже пригрозил депортировать в Европу задержанных боевиков ИГИЛ, имеющих двойное гражданство. К тому же на официальном уровне Анкара подчеркивает, что оставляет за собой право на проведение каких бы то ни было военных действий в Сирии для защиты национальных интересов. Следовательно, ожидать скорую "разрядку" отношений Турции и Запада не стоит.

"Турция не выполнила условий, которые выдвигали Штаты и их союзники, она поступила в Сирии так, как хотела. Поэтому я не вижу предпосылок к быстрой нормализации их отношений. Пространство к потеплению сохраняется только вокруг вопроса репатриации сирийских беженцев, которое очень интересует европейские элиты", - убежден Илья Куса.

По мнению Игоря Семиволоса, несмотря на то, что Штаты сняли наложенные на Турцию санкции, говорить о нормализации отношений и возобновлении партнерства между ними пока рано. "Как минимум, настроение отношений между Турцией и другими членами НАТО довольно критическое, и будет оставаться таким на будущее. Каждая из сторон имеет свой набор во многом справедливых претензий. Поэтому для выхода из этого замкнутого круга стороны должны провести откровенные и серьезные переговоры, к которым они пока не готовы", - подытожил эксперт.