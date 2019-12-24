Адские санкции: как в США оценили вклад России в развитие терроризма

Сенат США решил всерьез взяться за Россию. В частности, он анонсировал целый ворох "адских" санкций против РФ, среди которых - ограничение на внешние операции с государственных долгом, санкции, нацеленные на газодобывающую отрасль РФ и ее возможности прокладывать газопровод "Северный поток-2", а также "классические" персональные санкции. Кроме того, сенаторы хотят признать Россию государством-спонсором терроризма. "Апостроф" попытался разобраться, насколько это серьезно для РФ.

В прицеле американских сенаторов

Сенатор от штата Техас Кори Гарднер сообщил, что Комитет Сената по вопросам внешней политики поддержал законопроект, который "обязывает Госдеп называть Россию тем, кем она есть - государством-спонсором терроризма". Сенатор, являющийся автором законопроекта, отметил, что "путинская Россия вторглась на территорию своих соседей - Грузии и Украины, поддерживает преступный режим Башара Асада и многих противников США по всему миру, вмешивается в выборы и ведет активную информационную борьбу против западных демократий". "Кроме того, Россия несет непосредственную ответственность за ужасные теракты, такие как уничтожение малазийского "Боинга" над Украиной в 2014 году и убийства в Соединенном Королевстве в 2018 году. Если Россия принципиально не изменит свое поведение, то мы не должны повторять ошибки прошлых Администраций, пытаясь нормализовать отношения с нацией, продолжающей представлять серьезную угрозу для США и наших союзников", - добавил сенатор Гарднер.

Объявление России государством-спонсором терроризма ставит РФ в глазах государственных органов США в один ряд с такими странами как Судан, Северная Корея, Иран и Сирия. Накладывается полный запрет на экспорт в Россию военных товаров и товаров двойного назначения, а новые санкции против Кремля отныне могут быть введены "легким взмахом руки" политических ведомств США. "Статус "спонсора терроризма" позволяет легко расширять санкции против РФ, которые Штаты и без того планомерно вводят еще с 2007 года, на основе "акта Магницкого" и списка "глобальных террористов". Но теперь механизм становится еще более гибким и открывает возможности привлекать к ним военизированные структуры", - пояснил Илия Куса, эксперт по вопросам международной политики Украинского института будущего.

Москва и без статуса "спонсора терроризма" уже 5 лет находится под серьезными американскими санкциями за агрессию против Украины и Сирии. Тем не менее, запрет на поставки товаров и технологий военного и двойного назначения серьезно бьет по силовым возможностям Кремля. "Оборонной отрасли РФ был нанесен очень серьезный удар еще в 2014 году, когда была резко ограничена продажа высокотехнологичной продукции. Новые ограничения в этой области могут вообще поставить под вопрос возможность России вести полноценную войну", - сообщил "Апострофу" военный эксперт Олег Жданов.

"Наломает" ли дров президент Трамп?

Материальный эффект от признания России государством-спонсором терроризма наступит не сразу. Но есть сфера, в которой решение Сената сразу даст результат. Оно фактически связывает руки Дональду Трампу, который известен своими "дружественными порывами" к Владимиру Путину. "Не секрет, что между Сенатом и Дональдом Трампом существуют противоречия в отношении России. Признание России государством-спонсором терроризма, кем она по факту и является, дает понять президенту, что без учета позиции Конгресса он не сможет самостоятельно проводить внешнюю политику в отношении РФ ", - пояснил "Апострофу" Георгий Кухалейшвили, политолог-международник.

Конечно же, Дональд Трамп может попробовать затянуть или вообще "ветировать" закон о признании России спонсором терроризма. Ведь, как пояснил Илия Куса, "президент не хочет рисковать своими, как он считает, хорошими отношениями с Путиным, и поэтому может затянуть процесс". "Такие случаи уже были. С другой стороны, Трамп заинтересован подписать этот закон, чтобы продемонстрировать перед выборами 2020 года, что все инсинуации о его связях с РФ - это "фейк". Подобное он делал неоднократно", - пояснил Куса.

Закрепление России в статусе "спонсора терроризма" играет на руку Украине. Это открывает дорогу к признанию террористов - так называемых "ЛНР" и "ДНР" - главными получателями "спонсорской помощи Кремля". А значит, Украине будет значительно легче добиваться реальной, а не декларативной помощи в борьбе с терроризмом на Востоке нашей страны. С одной стороны, скованный по рукам и ногам кремлевский диктатор станет более покладистым, а с другой, в случае провала переговоров, угроза российского военного вторжения уменьшится. Что создает лучшие перспективы для украинского "плана Б", каким бы он ни был.