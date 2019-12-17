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США сделали важный шаг к введению санкций против "Северного потока-2"

вторник, 17 декабря 2019, 21:27
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Сенат США в хвалил закон об оборонном бюджете, который содержит положения о санкциях против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2".

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Европейскую правда".

В верхней палате Конгресса США документ поддержали 86 голосами, 8 сенаторов выступили против. На прошлой неделе оборонный бюджет с положениями о санкциях в отношении газопровода утвердила Палата представителей Конгресса США. Далее документ должен подписать президент Дональд Трамп.

Принятый документ предусматривает введение санкций против компаний, причастных к прокладке трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Санкции будут действовать также в случае, если эти трубопроводные проекты изменят название будут заменены другими.

Санкции, согласно документу, накладываются на суда, которые занимались прокладкой труб на глубине 100 футов ниже уровня моря, а также на иностранных лиц, которые сознательно продавали, сдавали в аренду или предоставляли эти суда для строительства такого проекта или способствовали обманчивым или сложным операциям для предоставление этих судов для строительства упомянутых газопроводов.

Среди ограничений, наложенных этим решением, является запрет выдачи американских виз и аннулирования действующих виз для сотрудников или совладельцев компаний, попавших под эти санкции, а также замораживания имущества и активов таких лиц на территории США.

Не позднее 60 дней со дня вступления в силу данного закона госсекретарь и Госказначейство совместно подают комитетам конгресса отчет, что определяет организации и лиц, подпадающих под такие санкции.

Компании, привлечены к построению трубопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", будут иметь 30 дней после вступления закона в силу, чтобы прекратить деятельность, связанную со строительством трубопроводов.

Как сообщал "Апостроф", буквально недавно США расширили санкции против России .

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