Коронавирус уже убил более 1000 человек: что сейчас происходит

Китайский коронавирус продолжает забирать жизни. Согласно свежим данным медиков, по состоянию на утро 11 февраля умерли уже 1018 человек (за сутки эта цифра выросла на 108 человек). Число зараженных составляет 43 112 человек (40 546 днем ранее). Из больниц выписаны 4099 человека (3380). При этом наблюдается позитивная тенденция: число выздоровевших растет быстрее, чем число погибших.

"Апостроф" собрал последние подробности о том, что происходит в мире.

За последние несколько суток вирус не распространился на новые страны. Сейчас случаи заболевания зафиксированы в 28 странах.

Онлайн-ресурсы с актуальной информацией

Для отслеживания ситуации с привязкой к карте мира можно использовать ряд удобных ресурсов, в частности два американских.

Геоинформационная система от университета Джонса Хопкинса (ссылка). В нем используются данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США и Всемирной организации здравоохранения.

Проект с использованием "искусственного интеллекта" Health Map (ссылка). Карта отслеживает вспышки вируса с применением "искусственного интеллекта", который мониторит сообщения на новостных сайтах и в соцсетях, составляя по этим данным карту. Она, по мнению авторов, может быть полезна для работников здравоохранения.

Кроме этого с начала эпидемии запущен отдельный сайт (ссылка), который отображает основную информацию о распространении вируса.

Также существует гугл-карта, которая отображает и постоянно обновляет информацию о коронавирусе.

Особености болезни

Инкубационный период коронавируса может составлять не 14 дней, как считалось ранее, а 24 дня. Об этом рассказал доктор Майкл Райан, возглавляющий программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям.

Исходя из этого, ВОЗ планирует изменить рекомендации по продолжительности карантина для людей, контактировавших с зараженными.

Коронавирус и украинцы

Двух граждан Украины 10 февраля госпитализировали с заражением коронавирусом с борта Diamond Princess в японскую больницу. Украинцы работали на кухне круизного лайнера.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что на сегодня в Украине 5 человек обратились за помощью из-за подозрений на коронавирус: "У нас с ними постоянный телефонный контакт, периодически созваниваемся. Они знают, какие есть симптомы и куда надо обращаться. На сегодня есть три таких человека, которые вернулись из Китая и обратились за помощью … и еще два контактных лица. То есть всего пятеро человек, которых ми проверяем на наличие коронавируса".

Медики проводят постоянный мониторинг людей, которые прилетели из Китая.

Отслеживание контактов с зараженными

Власти Китая запустили приложение "Детектор близкого контакта", которое помогает проверить контакты человека с больным. Для работы приложения нужно зарегистрироваться по номеру телефона и получить идентификационный код. После этого "детектор" показывает, контактировал ли человек с кем-либо из зараженных.

Если приложение определяет человека как подверженного риску заразиться, то ему рекомендуется оставаться дома и обратиться в местную больницу. Каждый зарегистрированный телефон может проверить статус трех других пользователей.

Под "близкими контактами" понимается, что человек контактировал с больным в любой форме без эффективной защиты. Приложение будет полезно для медицинского персонала, который ухаживает за больными.

Влияние эпидемии на экономику