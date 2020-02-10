Что известно об украинцах, которые заразились коронавирусом на злополучном корабле: новые подробности

Двое граждан Украины, которых в понедельник, 10 февраля, госпитализировали с заражением коронавирусом с борта Diamond Princess в японскую больницу, работали в обслуге круизного лайнера, в частности, на кухне.

Об этом сообщил на брифинге и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин.

“Мы располагаем информацией, что эти два человека являются членами экипажа и они работают в обслуживающей части — это кухня и обслуживание этого лайнера", - сообщил он журналистам.

По словам Игоря Кузина, коронавирус был обнаружен у 25-летнего мужчины и 37-летней женщины. Пока нет информации, из какого города родом заболевшие украинские граждане.

Подробнее о ситуации на круизном лайнере читайте в материале "Апострофа": Круиз со смертельным риском: что происходит на охваченном коронавирусом судне Diamond Princess