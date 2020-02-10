RU  UA  EN

понедельник, 10 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.35
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

10 февраля

20:05
В Харькове построят двухэтажный туалет за миллионы гривен: что там будет
19:40
Кореянка потеряла маленькую дочь, но уже вскоре смогла ее обнять - и все благодаря технологиям
19:38
Что известно об украинцах, которые заразились коронавирусом на злополучном корабле: новые подробности
19:00
Вот это "праздник": в Киеве поймали мужчину с наркотиками на миллионы, видео
18:57
Главный инспектор таможни попался на взятке: фото и видео задержания
18:48
Как не прогадать с подарком для нее ко Дню святого Валентина - 3 надежных идеи
18:47
Достали черепашку: в Киеве спасатели вытащили из канализации голого мужчину, видео
18:32
Дело Шеремета: в МВД заявили о неожиданном повороте следствия
18:20
Привезут под Киев: раскрыты детали эвакуации украинцев из зараженного коронавирусом города
18:00
Волонтеры рассекретили данные о военных Путина, захватывавших Крым: фото
17:50
Рискуют стать бездомными: появились тревожные данные о судьбе освобожденных из плена украинцев
17:24
"Охотятся" на людей и убивают за деньги: боевики устраивают дикие сафари на Донбассе
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Что известно об украинцах, которые заразились коронавирусом на злополучном корабле: новые подробности

понедельник, 10 февраля 2020, 19:38
переглянути новину українською

Двое граждан Украины, которых в понедельник, 10 февраля, госпитализировали с заражением коронавирусом с борта Diamond Princess в японскую больницу, работали в обслуге круизного лайнера, в частности, на кухне.

Об этом сообщил на брифинге и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин.

“Мы располагаем информацией, что эти два человека являются членами экипажа и они работают в обслуживающей части — это кухня и обслуживание этого лайнера", - сообщил он журналистам.

По словам Игоря Кузина, коронавирус был обнаружен у 25-летнего мужчины и 37-летней женщины. Пока нет информации, из какого города родом заболевшие украинские граждане.

Подробнее о ситуации на круизном лайнере читайте в материале "Апострофа": Круиз со смертельным риском: что происходит на охваченном коронавирусом судне Diamond Princess

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

Loading...

Читайте также

Морозов больше нет: лютий февраль подмочит Украину

Круиз со смертельным риском: что происходит на охваченном коронавирусом судне Diamond Princess

Меня арестовали с криками "Слава Украине" - экс-пленник ДНР рассказал, как готовил переворот под носом у Захарченко

На выходных в Украине будет контрастная погода: восток заморозит больше всех

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: