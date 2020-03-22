Во всем виноваты Билл Гейтс, метеориты и мобильная связь: почему мир болеет коронавирусом

Во время карантина очень трудно не поддаться тревоге и не проникнуться недоверием к власти и добросовестным СМИ, пытающимся рационально и объективно освещать ход мировой пандемии коронавируса. И поэтому нет ничего удивительного, что различные "теории заговора" (и это помимо откровенных фейков, которые тоже более чем достаточно) вылезают из темных глубин интернета и "сарафанного радио" как грибы после дождя. К счастью, большинство из них настолько надуманные или вообще абсурдны, что вместо паники или страха могут вызвать разве что смех. "Апостроф" собрал самые интересные "перлы" коронавирусной конспирологии.

Во всем виноваты проклятые американцы

Не секрет, что мысли и идеи, которые в цивилизованном мире даже в голову не придут психически здоровым людям, в России ежедневно показывают по телевизору под видом "настоящих новостей". Для этого на поприще коронавирусной конспирологии кремлевская медиа-пропаганда просто не могла не отметиться. В частности, во время вечернего эфира программы "Время" на "Первом канале", которую Путин неоднократно называл "эталоном надежной информации", ведущий программы озвучил следующую версию: коронавирус разработали США, чтобы обвалить экономику Китая, а сделано было это по прямому распоряжению Дональда Трампа, и собственно название свое - коронавирус, возбудитель получил из-за того, что (внимание !!!) Трамп, который, кстати, сам недавно проходил тест на заболевание этим недугом, является владельцем конкурса красоты Мисс Вселенная, где главный приз - корона.

Можно было бы только посмеяться над глубиной российской аналитики, если бы версия об "американских" корнях коронавируса в РФ не стала очень популярной. В частности, лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что "наверное, здесь замешаны американские фармацевтические фирмы, они так зарабатывают. Главная цель - ударить по экономике Китая, подорвать экономическую мощь".

Понятно, что российские обвинения в сторону Вашингтона не имеют никакого отношения к действительности, поэтому как американцы, так и научное сообщество даже не тратили время на отповедь росспропаганде. Тем более, что во время исследований природы коронавируса ученые установили, что он появился в результате мутаций и является результатом естественного отбора. Ведь есть такая русская традиция - каждую проблему, от загаженного подъезда и до терактов вешать на "проклятый" Вашингтон.

Если не Трамп, то Билл Гейтс, это точно

Впрочем, существуют и другие теории, которые утверждают, что пусть не на уровне Трампа и правительства, но "американцы" все же замешаны в появлении коронавируса. Точнее, один американец - миллиардер и владелец корпорации "Microsoft" Билл Гейтс. Дело вот в чем. В октябре 2019 Фонд Билла и Мелинды Гейтс сотрудничал со Всемирным экономическим форумом и Центром охраны здоровья имени Джона Хопкинса, чтобы проверить, насколько хорошо мир готов к возможной эпидемии. А уже через 2 месяца в Ухане начинает свой путь коронавирус. Адепты заговора в шапочках из фольги утверждают, что эта программа была прелюдией к будущей эпидемии, которую все три организации планировали с самого начала. Более того, Фонд Билла и Мелинды Гейтс ранее предоставил финансирование британскому Институту Пирбрайта, который имеет патент на коронавирусную вакцину. А значит, Билл Гейтс объединился с институтом, чтобы спровоцировать эпидемию и начать продавать вакцины.

Так выглядит конспиролог Фото: Getty images

Главная проблема теории в том, что Биллу Гейтсу очень сложно "нажиться" на эпидемии. Ведь Институт Пирбрайта исследует вирусы, которые поражают... птиц, а не людей. И их вакцины не действуют на homo sapiens. Поэтому зачем на самом деле создателю легендарного лицензионного Windows разжигать мировую пандемию - непонятно.

Коронавирус прибыл из космоса

К счастью, или к сожалению, в этой теории речь не идет о какой-нибудь расе рептилоидов с планеты Нибиру, которая распылила над нашей планетой коронавирус, чтобы подготовить ее к своему вторжению (хотя где-то в глубинах интернета подобные версии однозначно звучали). Все несколько прозаичней. 11 октября 2019 года на северо-востоке Китая высоко в небе взорвался метеорит. Поэтому фантазеры поспешили объявить, что именно этот метеорит принес вирус COVID-19 из глубин космоса.

Впрочем, этого не могло произойти просто-напросто вследствие действия законов физики. Температура метеоритов, которые не сгорают в атмосфере, может достигать 650 градусов Цельсия в момент, когда они касаются земли. Этого более чем достаточно, чтобы убить вирус. Более того, COVID-19 имеет кучу родственников на Земле. Собственно, он является лишь очередным представителем целого семейства "туземных" земных коронавирусов.

Страшная правда о 5G связи?

Ухань стал одним из первых китайских городов, в которых установили систему 5G связи. И именно там впервые появился коронавирус. "Совпадение? - Не думаю!", - заявили диванные конспирологи и быстро выкатили на обозрение публике свою версию событий. По их мнению, вирус COVID-19 вызван радиационными волнами, которые выпускают системы 5G. Подкреплялась теория какой-то "научной" работой, которую никто в глаза не видел, утверждающей, что 5G опасен для здоровья человека. А значит, так называемый "коронавирус" на самом деле является радиационным отравлением, которое ослабляет иммунную систему, делая человека уязвимым к болезням.

Несмотря на всю свою серьезность и "научную обоснованность", теория не выдержала проверки реальностью. Сегодня коронавирус свирепствует по всему миру, в том числе и в странах, в которых 5G связью даже и не пахло.

Причудливые очертания "пивного коронавируса"

Corona Extra - всемирно известная марка мексиканского пива, и по вполне очевидным причинам абсолютно никакого отношения к эпидемии COVID-19 у него нет. Впрочем, в январе Google обратил внимание на волну запросов "пивной коронавирус", "пивной вирус Corona", "пивной вирус". Непонятно, что искали люди - свидетельств того, что пиво "Корона" вызывает коронавирус или наоборот, лечит его, но рыночная доля компании поползла вверх, а продажи продукции выросли. Что, в свою очередь, могло стать следствием популярной версии (которая, правда, не подтвердилась, но какая разница), что коронавирус плохо переносит алкоголь, поэтому провести карантин с бутылкой хорошего пива в руках может быть очень рациональной стратегией.

Карантин можно проводит по разному, главное - не увлекаться Фото: Getty images

Геноцид пенсионеров и игра на курсе

Есть более экономически продуманные теории заговора. В частности, довольно популярен тезис о том, что коронавирус придумали для того, чтобы сыграть на курсе валют. Дело в том, считают конспирологи, что в любой стране курс на 95-97% зависит от безналичных транзакций и только на 3-5% от имеющегося спроса и предложения. Перекрытие границ и прекращение авиасообщения не даст возможность привозить в страну новую наличку (доллары и евро) как частным лицам, так и фирмам в третьи страны. В слабых государствах, где слабая валюта, экономика, медицина и государство плюс паника в обменниках, это должно повысить курс основных мировых валют чуть ли не в разы. Соответственно национальные - упадут.

Возможно, и можно было бы поверить в эту идею с курсами валют. Но для начала стоит определиться, кому это может быть выгодно? Ведь пока кроме китайской экономики - да и то, с оговорками - никто от этой истории не победил...

Отдельная позиция - то, что коронавирус устроило злое "мировое правительство", который решило таким образом разобраться с пенсионерами: мол, экономика большинства стран не справляется с обеспечением социальных обязательств, а значит надо "проредить" ряды людей почтенного возраста. Впрочем, стоит говорить откровенно, что если (хотя в это и не верится) действительно существовала такая монструозная идея, то она абсолютно не достигла результата. Гибель более 10000 человек, из которых действительно большинство - люди на пенсии - если учитывать, что в мире живет около миллиарда человек такого возраста - это капля в море...

Симпсоны предусмотрели пандемию?

Как известно, долгожитель американского телевидения, сатирический мультсериал "Симпсоны" очень часто оказывался пророческим. В частности, "Симпсонам" удалось задолго до 2016 года предусмотреть президентсво Дональда Трампа, возвращение России к агрессивной имперской политике и даже падение режима президента Януковича в Украине (!!!). И коронавирусная пандемия не стала исключением.

Правда, распространенные в сети кадры из мультсериала, где за спиной ведущего новостей на экране большими буквами написано "Коронавирус", является фейком. Но основа для мифа все же серьезная. В одной из серий сотрудник фабрики в Японии, больной гриппом, кашляет в посылку в Штаты, и из коробок, прибывших из Азии, по всей стране расползается "Осакский грипп". И хотя ни Китай, ни коронавирус в серии не упоминались, авторам мультсериала удалось очень странным образом предусмотреть панику вокруг посылок от "АлиЭкспресса", которая охватила мир после начала эпидемии в Китае.

Кто знает, возможно сценаристы "Симпсонов" не просто раз за разом точно попадают в цель, "случайно" прогнозируя резонансные мировые события. А на самом деле, они и являются той "мифической" мировой закулисой", которая направляет жизнь нашей планеты? Шутка...