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Коронавирус расползается по США и продолжает убивать: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Сергей Прилуцкий пятница, 27 марта 2020, 07:01
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Фото: Getty images

Коронавирус продолжает распространяться по миру: число инфицированных превысило 500 тысяч, более 24 тысяч умерших. Число зараженных стремительно растет в США - страна заняла первое место по количеству больных, опередив Китай.

В Италии число умерших уже больше 8 тысяч. В местной федерации врачей заявили, что в реальности дела обстоят значительно хуже. Значительная часть инфицированных не отражается в статистике. Предположительно, число реальных случаев заражения примерно в 10 раз выше официальной статистики.

В Украине первый случай заражения зафиксировали в Закарпатской области. Жительница Мукачево попала в областную инфекционную больницу во вторник. Ее муж-дальнобойщик, который недавно вернулся из Италии дальше находится дома на самоизоляции. "Апостроф" рассказывает о всем, что происходит в Украине и мире.

07:49 США! Дональд Трамп прокомментировал тот факт, что США обошли Китай по количеству заболевших коронавирусом. Он объяснил это большим числом проведенных тестов на COVID-19. По его словам, США провели "столько тестирований, сколько ни одна страна в мире".

07:43 В России под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус остаются 145 134 человека. Девять новых случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в Челябинской области.

В России по последним данным зафиксировано 840 случаев заболевания, погибли три человека, при этом двое — в Москве. В России объявлена выходная неделя в связи с распространением коронавируса.

07:07 Почти 95 тысяч украинцев вернулись домой из-за границы после начала карантина. 160 человек не могут вернуться, так как находятся на карантине за пределами Украины, еще 22 - потому что больны коронавирусом.

По данным МИД Украины, за границей от коронавируса всего умерли четыре украинки.

07:05 На данный момент общее количество заболевших в мире - 532 253, умерли 24 072 человека, выздоровели 122 627.

Больше всего смертей зафиксировано в Италии (8 215 человек) и Испании (4 365). В Китае за все время эпидемии погибло 3 169 человек.

Больше всего зараженных коронавирусом сейчас в США (85 840), Китае (81 782) Италии (80 589), Испании (57 786), Германии (43 938) и Франции (29 566).

07:01 По состоянию на вечер 26 марта в Украине 196 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел.

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