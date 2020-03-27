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На улицах Нью Йорка появились мобильные морги - впервые после терактов 11 сентября: фото и видео

пятница, 27 марта 2020, 12:31
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В ожидании большого количества умерших от коронавируса, с которыми не будут справляться похоронные бюро, в американском городе Нью-Йорке появились временный морги — прицепы-рефрежераторы.

Фото и видео таких моргов на колесах публикуют в сети.

"Впервые с 11 сентября в Нью-Йорке развертывают временный морг, который сможет принять умерших в результате эпидемии. Всего я насчитал 10 прицепов установленных у госпиталя Бельвью, где находится офис главного патологоанатома города. Временный морг рассчитан на 3500 тел", - написал на своей Facebook-странице блогер Денис Фраевич.

По его словам, в распоряжении властей есть еще 45 прицепов-рефрижераторов, которые будут использовать для хранения тел людей умерших от коронавируса. Их устанавливают возле всех нью-йоркских госпиталей.


"Все серьезно. Сидите дома, пожалуйста", - предостерег блогер.

Как сообщал "Апостроф", тело умершего от коронавируса 68-летнего пенсионера в Тернопольской городской инфекционной больнице выдали родственникам для захоронения в черном пакете, не предупредив, как правильно это сделать.

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