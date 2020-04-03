Коронавирус заразил более 1 миллиона человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Смертельный коронавирус продолжает атаковать страны - во всем мире уже погибло более 53 тысяч человек. Количество зараженных преодолело черту в миллион человек и продолжает быстро расти. В лидерах по смертности от COVID-19 продолжают оставаться европейские страны - Италия, Испания и Франция.

В Украине смертность от коронавируса составляет около 2,5%, а в мире 5% от общего количества. "Апостроф" следит за всем, что происходит в Украине и мире.

08:45 На въезде в Винницу собирается очередь.

08:23 Сегодня с 12:00 Черновицкая область будет закрыта для въезда и выезда частного транспорта. Исключением станет грузовой и транзитный транспорт, а также транспорт учреждений, которые обеспечивают жизнедеятельность области. Также въезд в область будет разрешен транспорту граждан, которые зарегистрированы в Черновицкой области, проживают в ней и возвращаются к месту постоянного проживания.

08:17 В МИД заявили, что за границей в больницах с диагнозом "коронавирус" находятся 34 гражданина Украины: в Австрии — 3, Бельгии — 1, Великобритании и Северной Ирландии — 1, в Доминиканской Республике — 4, Польше — 4, Италии — 5, Испании — 1, ОАЭ — 2, Сейшельских островах — 1, Нидерландах — 1, США — 1, Нигерии — 2, Сербии — 1, Германии — 4, Швеции — 1.

10 украинцев за рубежом выздоровели: в Италии — 2, ОАЭ — 1, Польше — 2, Германии — 1, Японии — 4.

4 украинцев за рубежом умерли.

08:04 Ученые из Оксфордского университета считают, что в Украине уже 12 986 человек могут быть заражены коронавирусом Covid-19. Исследование основано на статистике случаев заболеваемости и смерти в Великобритании и Италии.

Цифры опубликовано по состоянию на 31 марта. Официально в Украине 31 марта было зарегистрировано 618 человек больных коронавирусом. Ученые моделировали ситуацию, принимая во внимание то, что в стране проживает 45 млн человек.

07:58 Генеральная ассамблея ООН приняла Резолюцию глобальной солидарности в борьбе против коронавируса.

Документ подтверждает приверженность международному сотрудничеству и центральной роли ООН в глобальном ответе на пандемию. В ней подчеркивается необходимость соблюдения всех прав человека, предотвращения дискриминации и ксенофобии. Кроме того, документ призывает международное сообщество делиться информацией, научными знаниями и достижениями для борьбы с коронавирусом.

Кремль предлагал свой вариант резолюции, которая предусматривала запуск процесса отмены международных санкций за российскую агрессию против Украины.

07:40 Новый Орлеан стал "эпицентром" смертей от коронавируса в США из-за избыточного веса жителей города. Показатель числа скончавшихся здесь от COVID-19 составляет 29,5 на 100 тысяч человек, что в три раза выше значений, зафиксированных в Нью-Йорке (10,8). Врачи объясняют этот результат совокупностью факторов, прежде всего распространением ожирения среди жителей города, а также связанных с этим болезнями - сахарным диабетом и гипертонией.

В настоящий момент в Новом Орлеане избыточным весом страдают 36% жителей, при том что у 39% диагностировано повышенное давление, а у 15% имеется сахарный диабет.

07:02 На подконтрольной Украине части Донецкой области подтвердили восьмой случай коронавируса. Это 46-летняя жительница Мариуполя, которая контактировала с другими заболевшими в городе.

06:30 Согласно последним данным общее количество умерших от COVID-19 в мире составляет 53 069 человек (зЗа статістікой в режіме реального времені можно следіть по ссылке).

Больше всего смертей зафиксировано в Италии - 13 915 человек, в Испании - 10 348, США - 5 983 и Франции - 5 387. В Китае - 3 322 человека. Всего в мире 1 115 709 инфицированных, выздоровели 211 409 человек.

Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США (245 213), Италия (115 242), Испания (112 065), Германия (84 794), Китай (82 443), Франция (59 929) и Иран (50 468).

В Украине зафиксировано 897 случаев коронавирусной болезни. 22 летальных случая. 19 человек выздоровели.