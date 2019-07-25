Американские страсти Трампа с Мюллером: как реагировать Украине

24 июня в Конгрессе США состоялся допрос спецпрокурора Роберта Мюллера, который вел расследование относительно вмешательства россиян в американские президентские выборы и предполагаемого заговора главы Белого Дома Дональда Трампа с Кремлем с целью победы на выборах. Допрос, который продолжался более семи часов, был на самом деле поединком между Демократической и Республиканской партиями накануне выборов президента США 2020 года. Ничего нового Мюллер не сказал, а оппоненты не смогли добиться своих целей.

У США сейчас нет кандидата в президенты, который бы нес угрозу для России. А Украине важно оставаться нейтральной и максимально реализовать свои цели. Такое мнение высказал "Апострофу" эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока "Украинского института будущего" Илия Куса.

Во время слушаний республиканцы пытались обвинить Мюллера в его попытках оклеветать Трампа, а демократы стремились извлечь из него что-то еще, что, по их мнению, могло быть в расследовании. Это была скорее битва между республиканцами и демократами, на стыке которой оказался Роберт Мюллер. Вот и все.

Думаю, члены спецкомиссии просто ничего не нашли. Не было никакого заговора - это было понятно с самого начала, еще с их заявлений осенью прошлого года. Были какие-то намеки, что, возможно, Трамп хотел получить компромат на Клинтон. Но он с этим открыто соглашался. Просто отдельным политическим силам надо было это "разогнать" в угоду определенных политических интересов. В Украине это подхватили, потому что у нас любят подхватывать какой-то хайп и мусолить. Я до сих пор не могу понять, почему в Украине так верили, что в США Трампа ждет импичмент. Суть не в том, что Трамп белый и пушистый. Против него не нашли ничего криминального, что могло бы стать началом процедуры импичмента.

Демократы все это болезненно воспринимают, потому что своими руками сделали главным аргументом утверждение, что Трамп - это агент Кремля. Это была стратегическая ошибка. Есть более сложные для населения, но перспективные истории. Например та, что сейчас разворачивается - касательно его налоговых деклараций, которые Трамп не хочет публиковать. Здесь все интереснее и проще доказать, что он что-то нарушил - мол, есть махинации с налогами. Это же ненормально, когда 2,5 года президент не публикует свои налоговые декларации. В Украине на это тоже реагируют чутко. Истории о страшном Кремле и КГБ, за всем следящим, легче усваиваются, чем истории о тройных схемах для уклонения от налогов. Но все это вздулось после того, как Мюллер опубликовал свой доклад.

Демократы потеряли рейтинги за истории с Кремлем и пытаются из этого как-то выйти, чтобы сохранить лицо и свои позиции. Они и в дальнейшем будут раскручивать мнение, что Мюллер боится что-то нам сказать, потому что его будут преследовать.

Члены спецкомиссии Мюллера очень спешили в расследовании и действовали не очень законно - ссылались, например, на прослушивание ФБР-ом штаба Трампа 2016 года. Если Трамп начнет расследование против тех, кто проводил расследование против него, демократы будут раскручивать месседж, что "мы жертвы", "Трамп преследует оппозицию, не дает нам победить на выборах". Играть роль жертвы у них пока получается. Как мы видим по рейтингам, на сегодняшний день Трамп проигрывает уже трем демократическим кандидатам.

Атака российский хакеров на избирательную систему в США 2016 до сих пор не доказана. России нет смысла вмешиваться в выборы 2020-го. Дональд Трамп их вполне устраивает. Республиканская партия является довольно жесткой в отношении России, но среди них Трамп является самым удобным спарринг-партнером для Путина - они играют на одном идеологически ценностном поле. Если придут демократы - будет так же удобно. Они стараются быть мягкими во внешней политике. Демократы начнут играть в "мягкую силу". Россия уже это переживала и может пережить еще раз. Сейчас у США нет кандидата, который составил бы какую-то угрозу для России.

Что касается Украины - нам главное не вмешиваться. Появились сообщения, что мы слили компромат на Джо Байдена (американское издание Buzzfeed написало, что экс-генпрокурор Украины Виктор Шокин и нынешний генпрокурор Юрий Луценко сливали компромат на демократа Джо Байдена через эмигрантов из СССР, бизнесменов и сейчас граждан США Льва Парнаса и Игоря Фурмана, - "Апостроф"). Такого делать нельзя. Нам главное избежать зеркальной ситуации, которая была в 2016 году, когда мы неосторожно поддержали Клинтон, а затем победил Трамп. Тогда мы оказались в такой ситуации, когда не можем нормально выстраивать отношения со Штатами.

Мы должны строить отношения с Трампом и взять с него максимум согласно нашим национальным интересам, которые, правда, пока не оформлены институционально и документально. Речь о трех отраслях, которые являются приоритетными, - это оборона и безопасность, санкции против России и энергетика. Американцы заинтересованы в нашем энергетическом рынке, особенно газовом, чтобы вложить инвестиции в добычу газа в Украине. Если, конечно, наши захотят, потому что у нас 27 лет определенные люди сидят на потоках и не хотят ими делиться. Завести сюда большой американский капитал - это было бы классно. Мы с ними сотрудничаем - например, по вопросам ядерного топлива с корпорацией Westinghouse.