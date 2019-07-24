Спецпрокурор Мюллер сделал громкое заявление по Трампу

Президент США Дональд Трамп, по некоторым данным, пытался препятствовать ходу расследования дела о его связях с Россией и вмешательстве Кремля в американские выборы.

Об этом в ходе своего выступления в Конгрессе сообщил спецпрокурор Роберт Мюллер.

Отвечая на вопросы членов Конгресса, Мюллер подтвердил, что Трамп просил своего советника при Белом доме Дона Макгана уволить спецпрокурора. Руководитель расследования связей президента США с Россией также добавил, что препятствование правосудию может грозить большим тюремным заключением. Однако он напомнил, что не может предъявлять обвинений президенту.

"Трампа можно привлечь к ответственности после того, как он покинет свой пост", — подчеркнул Мюллер.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в марте 2019 года следственная группа, которую возглавляет спецпрокурор Роберт Мюллер, закончила расследование обстоятельств российского вмешательства в выборы в США 2016 года.