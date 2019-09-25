Импичмент для Трампа: насколько это серьезно и при чем тут Зеленский

В США в ночь на 25 сентября запустили процедуру импичмента президенту Дональду Трампу. Событие не то чтобы из категории "вау", поскольку слово "импичмент" демократы произнесли, наверное, в тот же день, когда узнали, что Трамп таки победил Хиллари Клинтон.

И если изначально надежда была на доказательства сговора Трампа с Москвой для победы на выборах (троллей нашли, влияние доказали, но сговор и причастность Трампа - недоказуемы), то помощь прилетела очень даже внезапно - из Украины. А подыграл демократам ни кто другой, как сам Трамп.

"Апостроф" рассказывает, что такое импичмент и что такого натворил Трамп в Украине, что его хотят убрать в США.

Кратко о законодательном органе США

Конгресс США состоит из двух палат: Палата представителей (нижняя, 435 мест) и Сенат (верхняя, 100 мест).

В Палате представителей доминируют демократы, которые имеют там 235 голосов против 198 - у республиканцев.

В Сенате же не все так очевидно. У демократов там 45 голосов против 53 - у республиканцев.

Импичмент это…

Согласно американской Конституции, импичмент предусматривает процедуру отстранения высших должностных лиц от должности в связи с нарушением присяги, за государственную измену, взяточничество и другие серьезные преступления. И речь идет не только о президентах.

Инициатором импичмента может выступить конгрессмен или комитет Палаты представителей, представив достаточные доказательства проступка топ-чиновника.

Изначально вопрос импичмента изучает юридический комитет Палаты представителей. Если там сочтут доказательства весомыми, комитет передает свои выводы на голосование в Палату представителей. Здесь выводы комитета должны получить минимум 226 голосов. У демократов здесь большинство, но, по слухам, не все готовы голосовать за импичмент Трампа, поэтому даже 235 голосов не позволяют демократам чувствовать себя уверенно в этом вопросе.

Если нижняя палата все же поддержит обвинения против Трампа, за дело возьмется Сенат. И вот здесь у демократов в любом случае начнутся настоящие проблемы, поскольку импичмент должен набрать 2/3 голосов Сената (т.е. 67 голосов), а это значит, что нужно убедить республиканцев проголосовать против Трампа.

Есть и еще аргумент не в пользу демократов. Председательствовать на заседании Сената по импичменту должен глава Верховного суда США. Сейчас эту должность занимает республиканец Джон Робертс. Конечно, закон - превыше всего, но…

Кого из президентов США уже подвергали импичменту

Прецедент 1. Эндрю Джонсон. 24 февраля – 26 марта 1868 года

Джонсона фактически обвиняли в узурпации власти, когда он упрямо пытался уволить с должности военного министра Эдвина Стентона, несмотря на то, что Сенат восстанавливал его в должности, считая, что президент не имеет таких полномочий. Да и сама политическая атмосфера вокруг спорных указов Джонсона настроила политический бомонд США против него. В итоге нижняя палата объявила Джонсону импичмент, однако в Сенате нужного количества голосов не нашлось.

Прецедент 2. Ричард Никсон. 6 февраля – 9 августа 1974 года

Обвинялся в организации незаконной прослушки и слежке за конкурентами из Демократической партии и другими чиновниками. Эта история известна как "Уотергейтский скандал". Решение было принято на уровне нижней палаты Конгресса, однако Никсон сыграл на опережение и заявил о своей отставке с должности президента США. Таким образом, Сенат не проводил судебные слушания.

Прецедент 3. Билл Клинтон. 19 декабря 1998 – 12 февраля 1999 года

Вопрос импичмента Клинтона был поднят на фоне сексуального скандала с 25-летней практиканткой Моникой Левински. Клинтона обвиняли в лжесвидетельстве, умышленном введение в заблуждение и препятствовании осуществлению правосудия. Нижняя палата поддержала два из четырех обвинений против Клинтона и отправила дело в Сенат. Там, впрочем, обвинения против Клинтона не поддержали. Таким образом, он был оправдан Сенатом и сохранил должность главы Белого дома.

В чем обвиняют Трампа и при чем здесь Украина

Точной формулировки обвинений против Трампа нет. Западные СМИ пишут о государственной измене, нарушении присяги и предательстве национальных интересов США с целью получения собственной политической выгоды.

В частности, в конгрессе США изучают возможное давление Трампа на президента Украины Владимира Зеленского с целью возобновления в Украине уголовного дела против Хантера Байдена, который является членом совета директоров одного из крупнейших частных газодобытчиков в Украине Burisma Holdings. Хантер также приходится сыном Джо Байдену, который может стать главным конкурентом Трампа на выборах президента США в 2020 году.

По имеющимся данным, люди Трампа, как официальные госчиновники, так и его личный адвокат Руди Джуллиани, не единожды выходили на связь с украинским чиновниками с тем, чтобы аргументировать позицию Трампа. Взамен Украине обещали улучшение отношений с США или же проведение нужных важных встреч на наивысшем уровне.

Последней каплей стало то, что Трамп отказался передавать Украине утвержденную военную помощь. Якобы, таким образом он пытался шантажировать Киев, склоняя к принятию его условий по Байдену.

Главным свидетельством против Трампа может стать публикация его телефонного разговора с Владимиром Зеленским. Впрочем, кроме публикации стенограммы разговора, комитет затребовал у Белого дома всю информацию, все указания и все разговоры, которые касались Украины. А также комитет требует предоставить все данные об устных и письменных указаниях, которые Джуллиани давал от имени Трампа или от своего имени сотрудникам Белого дома.