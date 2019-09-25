За Зеленского: в США запущена официальная процедура импичмента Трампа

В ночь на 25 сентября (по Киевскому времени) спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сделала официальное заявление о начале процедуры импичмента президента Соединенных штатов Дональда Трампа, причиной для которого стал его разговор с главой Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает "Голос Америки".

По словам спикера нижней палаты Конгресса США, президент Трамп "продемонстрировал факты" нарушения присяги и предательства национальной безопасности страны с целью получения собственной политической выгоды.

"В течение последних нескольких месяцев мы проводили расследования в наших комитетах и разбирательства в судах, чтобы Палата представителей смогла собрать все соответствующие факты и рассмотреть вопрос, использовать ли свои полномочия в соответствии со статьей 1, в частности, конституционное право утверждения импичмента. И на этой неделе президент признал, что просил президента Украины предпринять меры, которые принесут ему (Трампу - ред.) политическую выгоду… Поэтому сегодня я заявляю о решении Палаты представителей инициировать официальный запрос об импичменте".

Сам Трамп отреагировал на заявление о начале процедуры импчимента на своей странице в Twitter.

"Они даже не видели стенограмму звонка. Тотальная охота на ведьм!", – написал он.

Напомним, подробнее о скандале читайте в материале "Апострофа": Между Трампом и Байденом: как Зеленскому избежать потерь.