RU  UA  EN

среда, 25 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.00
Меню
Мир

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

25 сентября

07:27
Назад к старым порядкам: Супрун жестко прошлась по новому руководству Минздрава
07:26
Свитолина - Кузнецова - 0:0 онлайн видео трансляция
06:58
За Зеленского: в США запущена официальная процедура импичмента Трампа
06:33
Температура уйдет в минус: синоптики дали свежий прогноз
06:30
Гороскоп на 25 сентября: Девы будут на грани, а Стрельцов ждет эмоциональная встреча
05:29
Молодая украинка из ВСУ рассказала о своей войне против "русского мира"
04:36
Астрономы приоткрыли тайну гибели галактик
03:10
Превратили в помойку: сеть ужаснуло свежее видео из Крыма
02:34
Астрономы исследовали загадки Венеры и сделали интересное заявление
01:31
В Киеве на фото сняли мошенника, зарабатывающего на "жертвах" ДТП
00:43
Под землей на глубине 170 километров нашли неизвестное ранее вещество: опубликованы фото

24 сентября

23:56
Суд принял решение по виновнику страшного ДТП с множеством жертв под Житомиром
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

За Зеленского: в США запущена официальная процедура импичмента Трампа

среда, 25 сентября 2019, 06:58
переглянути новину українською

В ночь на 25 сентября (по Киевскому времени) спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сделала официальное заявление о начале процедуры импичмента президента Соединенных штатов Дональда Трампа, причиной для которого стал его разговор с главой Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает "Голос Америки".

По словам спикера нижней палаты Конгресса США, президент Трамп "продемонстрировал факты" нарушения присяги и предательства национальной безопасности страны с целью получения собственной политической выгоды.

"В течение последних нескольких месяцев мы проводили расследования в наших комитетах и разбирательства в судах, чтобы Палата представителей смогла собрать все соответствующие факты и рассмотреть вопрос, использовать ли свои полномочия в соответствии со статьей 1, в частности, конституционное право утверждения импичмента. И на этой неделе президент признал, что просил президента Украины предпринять меры, которые принесут ему (Трампу - ред.) политическую выгоду… Поэтому сегодня я заявляю о решении Палаты представителей инициировать официальный запрос об импичменте".

Сам Трамп отреагировал на заявление о начале процедуры импчимента на своей странице в Twitter.

"Они даже не видели стенограмму звонка. Тотальная охота на ведьм!", – написал он.

Напомним, подробнее о скандале читайте в материале "Апострофа": Между Трампом и Байденом: как Зеленскому избежать потерь.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве проходит Comic Con Ukraine 2019

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Жуткая трагедия человечества: как террористы устроили адское 11 сентября в США - видео тех событий

"Приговор Трампу": сможет ли президент США выиграть новые выборы

Атака на Трампа и обострение двух проблем: как в США отреагировали на кровавые выходные

Массовые расстрелы в США: три причины вспышки насилия

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: