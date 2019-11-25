Конец Трампу? На выборы в США идет медиамагнат и миллиардер

На арену политического противостояния в США вышла "тяжелая артиллерия" в лице миллиардера и медиа-магната Майкла Блумберга, который официально объявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов от Демократической партии. "Апостроф" узнал, какие шансы у Блумберга обойти конкурентов-демократов и отобрать у Трампа Белый дом в 2020 году.

Вакантное место в стане демократов

Долгое время бывший вице-президент США Джо Байден с "умеренной" политической позицией считался главным претендентом на победу в демократических праймериз и кандидатом, способным "втоптать в грязь" Дональда Трампа на выборах 2020 года. Но, слабые выступления на дебатах, целенаправленная работа Белого дома и главное - постоянные упоминания имени Байдена рядом со словом "коррупция" во время "Украинагейта" подточили рейтинг Джо. И хотя в общенациональных опросах он лидирует, на прогнозах первых праймериз Байден периодически проигрывает левым кандидатам - Элизабет Уоррен, Берни Сандерсу и Питу Буттиджичу. И у "старых" демократов и партийного руководства это вызывает серьезное беспокойство.

Казалось бы, ну будет против Трампа не Байден, а другой демократ, пусть и левых взглядов. Рейтинги у президента не лучшие, да еще и процедура импичмента сильно сказывается на его популярности. Но, дело в том, что когда начнется реальное избирательное противостояние в 2020 году, республиканцам будет гораздо легче построить эффективную кампанию против левого кандидата, чем против умеренного. К тому же, как показывает опрос центра Five Thirty Eight, более двух третей избирателей-демократов при выборе кандидата на праймериз ориентируются не на его политические взгляды, а в первую очередь на способность победить Трампа на выборах. Что открывает дорогу к политическому Олимпу кандидатам с более или менее центристскими позициями.

Через тернии к кандидатству в президенты

Наиболее серьезной фигурой среди таких кандидатов несомненно является Майк Блумберг - экс-мэр Нью-Йорка, миллиардер-медиамагнат, объявивший о своем намерении участвовать в выборах от Демократической партии США. И его заявка выглядит очень перспективной, хотя и с оглядкой на неоднозначные обстоятельства.

"С одной стороны, у Блумберга - огромный финансовый ресурс и неплохое реноме со времен пребывания мэром Нью-Йорке. Он позиционирует себя как центрист, что важно в свете усиления левого фланга. С другой стороны, однозначного лидера гонки нет, и Блумберг еще больше растянет голоса. Его выдвижение является пробным шагом, развитие событий покажет его реальные шансы", - сказал "Апострофу" американист, профессор КИМО Сергей Галака.

Майкл БлумбергФото: Getty images

Неоднозначно на выдвижение Блумбмерга реагируют и американские обозреватели. В частности, редактор Los Angeles Times Джон Хейли отметил, что "несмотря на то, что Блумберг - миллиардер и довольно известный по всей стране, опросы показывают, что избиратели-демократы гораздо более склонны поддерживать либеральных кандидатов, а не умеренных, кроме Джо Байдена". Многие благосклонные к демократам ресурсы выражают опасения, что Блумберг только навредит умеренному крылу Демпартии, которому лучше было бы объединиться вокруг Байдена. Тем не менее, существуют и голоса "за" Блумберга. В частности, его сильной стороной обозреватель National Review Кевин Уильямсон назвал то, что "на самом деле, у Блумберга есть что предложить и либеральным, и консервативным избирателям".

Неутешительные перспективы Трампа

Как уже отмечалось, первое, что интересует избирателей-демократов, а именно они на праймериз решают, кто, собственно, будет кандидатом в президенты, является способность победить Трампа. А с этим у Блумберга будет гораздо меньше проблем, чем у его конкурентов. Его финансовые и медийные ресурсы вполне могут составить конкуренцию президентским, отсутствие противоречивых, по американским меркам, идей, как у Элизабет Уоррен и Берни Сандерса, или нетрадиционной сексуальной ориентации, как у Буттиджича значительно затрудняют ведение кампании против него. К тому же все последние годы Белый дом концентрировался на Байдене, как вероятном главном оппоненте, и разрабатывать стратегию против Блумберга придется чуть ли не с нуля.

"Победу Блумберга на выборах нельзя исключать, ведь у него есть перспектива привлечь как более левых, так и более правых избирателей. В конце концов, даже у левых Уоррен и Сандерса, несмотря на опросы, есть все шансы победить Трампа. Но многое будет зависеть от результатов процедуры импичмента", - убежден Сергей Галака.

"Когда Трамп баллотировался в 2016 году, он нахваливал свои миллиарды личного богатства и свои рекорды в бизнесе. И многие избиратели покупали то, что он продавал. На месте демократов я бы наслаждался зрелищем из его попыток использовать это против Майкла Блумберга, миллиардера, который сам себя сделал, без ряда волнующих банкротств казино. Против человека, который мог бы купить и продать Дональда Трампа десяток раз, по словам самого же Трампа", - отметил Кевин Уильямсон.

Очень серьезным активом на счете Блумберга, которым Уоррен и Сандерс и близко не могут похвастаться, является его шанс перетянуть на свою сторону сторонников республиканцев, которые не слишком довольны президентом.

"Если в 2020 году все сведется к борьбе за голоса умеренных жителей пригородов (у нас более известных как "простые американцы", - "Апостроф"), Блумберг будет на коне", - добавил Кевин Уильямсон.

Поэтому, несмотря на то, что рейтинг вроде бы главного конкурента - Джо Байдена - не показывает чудес, Дональду Трампу не стоит расслабляться. Если Блумберг продерется через праймериз, а с его ресурсами и запасом времени (первые праймериз состоятся в начале февраля 2020 года) это не будет проблемой, Трамп получит могущественного соперника, у которого вполне хватит сил отобрать кресло в Овальном кабинете у одиозного республиканца.