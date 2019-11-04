Трамп над пропастью: сможет ли президент США избежать импичмента

В развитии "Украинагейта" состоялся важный этап. Палата представителей Конгресса США утвердила официальную процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Демократы, а также не слишком благосклонные к Трампу республиканцы, хотя таких и немного, "идут по его душу". Импичмент республиканца Дональда Трампа очень выгоден для Демократической партии, ведь лишь только в этом случае у них появляется шанс победить на президентских выборах в США.

Голосование за официальный статус процедуры импичмента стало возможным после показаний посла США в Украине Уильяма Тейлора. Именно его тезисы придали демократам уверенности в своих силах. О том, почему именно показания Тейлора стали поворотным моментом, хорошо свидетельствует и буря в американских медиа. Она сильно контрастирует с тезисами Мари Йованович и Гордона Сондленда, обсуждение которых прошло сравнительно тихо. Как известно, Уильям Тейлор не поскупился на обвинения в адрес Дональда Трампа и его окружения, а эти обвинения продемократические СМИ смаковали долгое время. В частности, в CNN можно прочитать, что "драматические свидетельства разгромили защиту Трампа" и "демократы одним легким движением получили заряженное оружие - свидетельство "услуги за услугу" во время наиболее драматического и значимого поворота их расследования по процедуре импичмента Трампу".

Другое близкое к демократам издание - Bloomberg отмечало, что Тейлор - это человек, имеющий цель, добродетель и порядочность, а его показания перед законодателями, осуществляющими расследование в рамках импичмента, разрушают аргументы Белого дома о том, что в переговорах Трампа и Украины не было никакой "услуги за услугу". New York Times утверждал, что "Трамповская "услуга за услугу" - стала "пистолетом, который дымит" (американский фразеологизм, означающий неопровержимое доказательство -" Апостроф ").

Напомним, поводом для начала процедуры импичмента в отношении Трампа стали подозрения в том, что президент США "давил" на своего украинского коллегу Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля. Якобы Дональд Трамп потребовал от Зеленского инициировать в Украине расследование против семьи своего политического противника - демократа Джо Байдена. Вместо этой "услуги" американская сторона якобы обещала организовать встречу Зеленского с Трампом, а также решить вопрос дальнейшего предоставления военной помощи нашей стране.

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А вот близкие к GOP (второе название Республиканской партии США - "Апостроф") медиа и их спикеры выглядели островами спокойствия в бушующем море обвинений против Дональда Трампа. Форпост прореспубликанских СМИ - Fox News отреагировал на "драматические" и "скандальные" показания Тейлора довольно сдержанно, апеллируя к отсутствию прямых подтверждений вины Трампа. "Ни этот свидетель, ни любой другой не предоставили никаких доказательств того, что существовал принцип "услуги за услугу" или каких-либо доказательств того, что украинцы знали, что военная помощь была задержана 25 июля" - отмечается в одном из материалов ресурса.

Впрочем впечатление о монолитной и единодушной поддержке Трампа внутри Республиканской партии несколько не соответствуют действительности. В частности, на правах анонимности, представители республиканцев передали Крису Уоллесу - обозревателю Fox News то ли сообщение, то ли предупреждение Трампу. Мол, если Конгресс проголосует за импичмент Трампа, то существует 20% вероятности того, что сенаторы-республиканцы из Верхней палаты поддержат импичмент. Многих "республиканцев" не устраивает тот факт, что после ряда отставок - в частности, советника Болтона и министра энергетики Перри, Трамп остался чуть ли не единоличным распорядителем американской политики. Хорошим примером недовольства таким положением вещей является реакция конгрессменов и сенаторов-республиканцев на решение Трампа по выводу войск из Сирии, когда они чуть ли не единодушно поддерживали резолюции демократов. Очевидно, озвученная 20% вероятность поддержки импичмента в Сенате, является неким предупреждением президенту от его партии. Рекомендацией не отрываться от партийного курса.

К предупреждениям президенту неожиданно присоединился и "темный гений политтехнологий", а также фактический архитектор победы Трампа на президентских выборах 2016 года Стивен Бенон. Он резко раскритиковал администрацию Трампа, в частности хаотичные и нелепые действия главы администрации Малвина, Руди Джулиани и других нынешних приближенных к президенту США лиц в вопросе импичмента. Зато Бенон посоветовал президенту доверять лидеру большинства в Сенате Митчу Макконелу и не слишком полагаться на то, что Сенат провалит импичмент. Который, по мнению Бенони, в течение максимум 6 недель спикер Палаты Представителей Нэнси Пелоси все-таки "протянет" через Конгресс.

Главным противником Трампа на предстоящих выборах Бенон назвал не Байдена, с целью "утопить" которого вроде бы и давили на Украину, а Хиллари Клинтон или Майкла Блумберга. Сразу после интервью Бенона, в американских СМИ посыпалась информация о том, что и Клинтон, и Блумберг не исключают своего участия в выборах.

Прогнозы Бенона не возникли на пустом месте. Если внимательно присмотреться к нынешним рейтингов кандидатов-демократов, то становятся понятными несколько туманные перспективы их победы над Трампом. Рейтинг умеренного Джона Байдена стремительно тонет - он уже 4-й. Зато лидирует довольно "левая" противница Facebook и Google Элизабет Уоррен, которая хочет в законодательном порядке разделить многомиллиардные интернет-империи на более мелкие и более конкурентные структуры.

В тройке лидеров также находятся Берни Сандерс и Пит Бутетадж, которых тоже не назовешь "центристами" или "умеренными". А откровенно "левого" кандидата, да еще и без привычной поддержки интернет-гигантов, как в случае с Элизабет Уоррен, Трампу и республиканцам будет гораздо легче "утопить".

Вполне может случиться так, что доведение импичмента до победного конца станет единственным спасательным кругом демократов, поскольку откровенно левого кандидата, да еще и без привычной поддержки интернет-гигантов, как в случае с Элизабет Уоррен, Трампу и республиканцам будет гораздо легче "утопить". С другой стороны, выход Трампа из игры полностью разрушит предвыборные позиции республиканцев и даст серьезный шанс на победу даже откровенно "левому" кандидату от демократов. На этом фоне украинский кейс, с которого все и началось, окончательно стал разменной монетой в борьбе за власть между двумя основными политическими силами в США.