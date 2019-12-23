Импичмент Трампа не ослабил позиции Украины в США - представитель Конгресса Украинцев при ООН

Ситуация с импичментом президенту США Дональду Трампу объясняется тем, что предыдущие выборы в США были переполнены огромным пессимизмом и цинизмом власти. Украина же, несмотря на сложную ситуацию, смогла привлечь внимание американского общества и продемонстрировать себя с положительной стороны. Об этом "Апострофу" рассказал коммуникационный директор Украинского конгрессового комитета Америки и представитель Всемирного Конгресса Украинцев при ООН АНДРЕЙ ДОБРЯНСКИЙ.

- 18 декабря Палата представителей проголосовала за импичмент Дональду Трампу - его обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса. Какая из этих статей является более жестоким преступлением для американского менталитета и почему? Как вы можете оценить голосование? Вы верите, что Трампу грозит импичмент?

- Первая статья - злоупотребление властью - непосредственно связана с конкретными причинами, перечисленными в статье 1 Конституции США для импичмента президента.

В первой статье Конституции говорится, что президент, вице-президент и всех гражданские служащие подвергаются импичменту, если их признают виновными в государственной измене, взяточничестве или других тяжких преступлениях.

"Отцы-основатели" хотели, чтобы лидеров страны не казнили, а применяли к ним "более цивилизованный" способ устранения в случае нарушения Конституции США. Это решение было предложено как процесс импичмента, который использовался в течение почти 200 лет для министров и других деятелей при британском монархе. Но вот король не подвергался импичменту.

Когда кто-то получает статус президента, а затем использует свою почти неограниченную власть в незаконных целях, это, по определению, является преступлением, которое может быть предано судебному расследованию и привести к импичменту. Как пояснил Майкл Герхардт, заслуженный профессор юриспруденции Школы права Университета Северной Каролины в Комитете Палаты представителей по вопросам судебной власти: "если поведение мистера Трампа не заслуживает импичмента, то ничто не заслуживает импичмента".

- Как все происходило?

- Республиканцы, имея меньшинство в Палате представителей, добились, чтобы дискуссию, которая длилась и так 6 часов, продлить еще на час. Но тактика по задержанию использовалась в основном в начале дня. Когда пришло время принимать решение, голосовали в среднем 15-20 мин за каждую из статей обвинения. 230 из 435 членов Палаты представителей проголосовали за импичмент президента Трампа за "злоупотребление властью" - это пункт, который касается давления на президента Украины Владимира Зеленского.

Против проголосовали 2 демократа - Коллин Питерсон из Миннесоты и Джефф Ван Дрю из Нью-Джерси. Последний уже заявил, что перейдет к республиканцам на выборах в следующем году - в округе, где он будет баллотироваться в следующем году, большинство голосовало за Трампа, и он надеется пройти по тому же билету, как говорят в США. Однако если демократы сохранят влияние в Палате представителей, перевыборы ему ничего не дадут. К тому же его сотрудники - Ван Дрю занимается стоматологией - поувольнялись из клиник в знак протеста.

Против обвинения в препятствовании работе Конгресса вместе с двумя вышеупомянутыми проголосовал еще один демократ. Зато Джастин Амаш из Мичигана, который летом вышел из республиканской партии, поддержал демократов по обоим статьям обвинения Трампа. В общем проголосовали за статью 229 членов парламента. .

Во время своего выступления республиканец Барри Лаудермилк заявил, что демократы испытывают к Трампу меньше милосердия, чем Понтий Пилат к Иисусу. Но набожные республиканские политологи напали на конгрессмена из-за упоминания Господа в канун рождественских праздников.

- Вечером накануне голосования протестующие вышли на улицы нескольких американских городов, призывая к импичменту. Кто больше поддерживает его отставку?

- Эндрю Джонсона, который первым оказался перед угрозой импичмента, обвиняли в частности в том, что он "говорил неумеренно, излишне эмоционально, прибегая к скандальным высказываниям в Главном магистрате Соединенных Штатов".

Во многом нынешний президент США так же говорил во время публичных выступлений, используя их для расистских высказываний и нетерпимости в целом, и неоднократно сеял вражду между населением США по признаку расы, национального происхождения, вероисповедания и пола. Любая из этих групп могла бы выступить против президента.

- А как же сторонники Трампа? Их основные аргументы - экономический рост, политика протекционизма, что еще? Другими словами - что говорят люди? Почему Трамп должен оставаться на своем нынешнем месте?

- По данным опросов сторонников президента, подавляющее большинство из них - мужчины, белые. Они старше 50 лет и проживают в основном в сельской местности. Он также получает наибольшую поддержку среди людей с низким уровнем образования, но не среди беднейших американцев. Те, кто зарабатывает не менее 50 000 долларов в год, скорее всего проголосуют за него. Наконец, есть люди, которым просто нравится его эпатажная манера говорить.

- Как сильно причастность украинских политиков к импичменту пошатнула положение Украины в американском обществе?

- Несмотря на скандалы с участием украинских чиновников, несмотря на то, что об Украине сейчас говорят несдержанным тоном, поддержка все еще на высоком уровне. Во время голосования за военный бюджет США помощь Украине в сфере безопасности увеличили на 50 млн долларов - с 250 млн долларов до 300 млн долларов в 2020 году. Эта законодательная инициатива была принята во время дискуссий об импичменте.

Кроме того, во время слушаний об импичменте, которые транслировались в прямом эфире практически по всем американским каналам, граждане США услышали от многочисленных американских дипломатов месседжи, насколько мужественным является украинский народ, а США должны продолжать поддерживать Украину. Наконец, после 20 лет усилий большие американские СМИ изменили написание названия украинской столицы с Kiev на Kyiv.

Должен также отметить, что на волне интереса к украинской культуре увеличилось количество посетителей украинских музеев в США.

- Как отреагировал Конгресс Украинцев в США на слушания по делу импичмента?

- Комитет включает более 30 национальных организаций украинцев в США. Его члены не только вовлечены в политическую жизнь Америки и призывают других украинских эмигрантов становиться его участниками. Импичмент разделил украинскую диаспору - одни поддерживают его, другие - нет. Но мы едины в противостоянии российской пропаганде, которая хлынула на США во время слушаний по делу об импичменте, поэтому выпустили информационный буклет, чтобы опровергать ее.

- Значит, теперь дело переходит в Сенат, я правильно понимаю?

- Посмотрим в течение двух недель. Сенаторы освободили себе целый январь, чтобы заняться исключительно импичментом. Но пока нет понимания, на каких условиях он будет и каких свидетелей будут слушать. Все это надо согласовать с подконтрольным демократам Конгрессом.

Сенат владеет исключительными полномочиями рассматривать все дела об импичменте, но есть три требования. Все сенаторы принимают особую присягу в том, что будут осуществлять беспристрастное правосудие.

Председатель Верховного суда будет главой в Сенате во время импичмента - обычно его возглавляет вице-президент. Процесс рассмотрения дел об импичменте в Сенате США регулируется специальными правилами, которые были впервые составлены в конце 1800-х годов и в последний раз были изменены в 1986 году. Их можно изменить простым большинством голосов - 51. В 1999 году в ходе процесса по импичменту президента Клинтона Сенат единогласно проголосовал за принятие ряда изменений до начала процесса, после того как лидеры обеих сторон договорились - но они не вступили в силу. Сенат может поддержать их, проголосовав повторно.

Сенат должен начать процедуру импичмента не позднее 13:00 следующего дня после того, как статьи об импичменте были представлены. Но это не значит на следующий день после голосования в Палате представителей. Судебное разбирательство в Сенате продолжается ежедневно, кроме воскресенья, пока не будет принято решение.

- Говорят, что сенаторы не будут голосовать за импичмент. Могли бы вы более подробно объяснить процедуру - что будет после голосования в Палате представителей?

- Конституция США гласит: "Палата представителей... обладает единоличной властью об импичменте". 18 декабря 2019 года, в течение шести часов дебатов в Палате обсуждали две статьи об импичменте. В письме, направленном председателю Судебного комитета, 70 республиканских членов Конгресса, включая Кевина Маккарти, республиканского лидера, четко заявили: "Мы воспользуемся всеми парламентскими инструментами, доступными нам в комитетах и палатах", чтобы затянуть этот процесс. Они хотели заседать вдвое дольше, но им отказали.

- Рассмотрение дела в Палате представителей был похожим на следствие. В Сенате процесс будет как-то отличаться?

- Процесс в сенате похож на суд над уголовным преступником. Обвинение представлено "менеджерами по импичменту" из Палаты представителей. Они будут представлять свои доказательства. Команда защиты президента затем представляет свои аргументы с последующим вызовом свидетелей. Обе стороны могут вызывать свидетелей и проводить перекрестный допрос. Судебное разбирательство должно быть открытым для публики, однако каждый сенатор обязан хранить абсолютное молчание, "под страхом тюремного заключения", по мере того, как менеджеры Палаты представителей выдвигают свои аргументы против президента. Каждый сенатор может говорить по окончательному вердикту не более 15 минут.

Решение судьи могут быть отменены голосованием самого Сената - в этом отличие от привычного судебного процесса. Для вынесения приговора нужно, чтобы проголосовало "supermajority" - абсолютное большинство, то есть 2/3 голосов в Сенате - 67 человек. 4-й президент США Джеймс Мэдисон писал, что принцип абсолютного большинства будет служить "дополнительным щитом для некоторых специфических интересов и еще одним препятствием, как правило, для поспешных и непродуманных поступков".

Председательствующий судья проводит поименное голосование, зачитывая каждую статью, а затем называет имя каждого сенатора, который проголосует или "виновен", или "невиновен".

Если президент оправдан, судебный процесс по делу об импичменте завершается. Если президент будет признан виновным, то суд переходит к стадии вынесения приговора. Конституция допускает два вида наказания для президента - отстранение от должности (разумеется сразу после признания вины) или лишение права занимать любую правительственную должность в будущем (требует отдельного голосования и требует лишь 51 голос).

- Проводили ли в США успешный импичмент?

- В Америке были два президента - Эндрю Джонсон и Билл Клинтон, - которые были подвергнуты импичменту Палатой представителей в 1868 и 1999 годах соответственно. Но оба добыли свой срок до конца. Ни один президент никогда не был отстранен от должности в порядке импичмента. Президент Ричард Никсон ушел в отставку посреди процесса импичмента, предпочитая, чтобы о нем помнили на первом президентском посту, а не о первом человеке, кто был смещен с поста.

- Почему вообще сейчас сложилась такая ситуация в США?

- Президентские выборы в США в 2016 году, как и президентские выборы в Украине в 2010 году, были переполнены огромным пессимизмом и цинизмом власти. В 2016 году многие избиратели были недовольны основными кандидатами от обеих партий. В то же время, США установили очередной рекорд по количеству голосовавших на этих выборах. В целом, пессимизм и цинизм должны быть противопоставлены гражданской активности, чтобы избиратели поняли, что правительство - это продолжение нашего общества, а не отдельная сущность.

- Как вы можете оценить нынешнюю президентскую гонку в США? Что в ней меняет вопрос импичмента?

- До финальных выборов 2020 года осталось 11 месяцев. На данный момент ни один из трех последних американских президентов не возглавлял избирательную кампанию своей партии. В марте 2020-го закончится первая часть праймериз и мы увидим, кто будет вероятным кандидатом в демократы. На этом этапе процедура импичмента закончится, и, вероятно, Трамп останется в должности, как президенты Эндрю Джонсон и Билл Клинтон до него. Есть шанс, что демократы в Конгрессе найдут новые причины для импичмента президента в 2020 году.

- Уже сейчас определился преемник Трампа? Какие шансы у бывшег мэра Нью-Йорка и магната Майкла Блумберга?

- Блумберг не является лидером никаких опросов. В лучшем случае он занимает пятое место в некоторых общенациональных опросах, но праймериз происходят не на общенациональном уровне, а на уровне штатов. Однако огромное богатство Блумберга позволяет ему вести предвыборную кампанию совершенно иначе, чем кому-либо другому.

Опять же, после 3 марта 2020 года, известного как "Супервторник", у нас будет больше понимания относительно списка кандидатов - праймериз проведут 15 штатов. Среди них наиболее заполнены людьми штаты США Калифорния и Техас. Еще в 4 штатах голосование состоятся в феврале.