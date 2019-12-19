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Конгресс США проголосовал за импичмент Трампа: что будет дальше

четверг, 19 декабря 2019, 06:53
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Палата представителей Конгресса США проголосовала за отстранение от власти действующего президента Дональда Трампа по двум статьям - "превышение полномочий" и "воспрепятствование Конгрессу".

Результаты разделились по партийному признаку — парламентское большинство в лице демократов голосовало за импичмент, республиканцы были против.

По первой статье импичмента — превышение полномочий - "за" проголосовали 230 человек, в том числе один независимый депутат, "против" - 197, в том числе два демократа. Один человек воздержался - это была претендент на номинацию Демократической партии в президенты США Тулси Габбард.

По второй статье - воспрепятствование Конгрессу - "за" было 229 депутатов, в том числе один независимый конгрессмен, против были 198, в том числе три демократа, один парламентарий вновь воздержался.

Теперь рассмотрением дела займется Сенат, который должен провести судебный процесс над Трампом. При этом республиканское большинство в верхней палате Конгресса не собирается выносить импичмент Трампу.

"Вы видели мои рейтинги?.. Они старались объявить мне импичмент с первого дня. Они старались сделать это еще до того, как я начал борьбу", - сказал Трамп в четверг на митинге в штате Мичиган, имея в виду, что его рейтинг популярности, согласно последнему опросу, вырос с 38% в октябре до 43%.

В Белом доме, в свою очередь, заявили, что Трамп готов к следующим шагам в рамках процедуры импичмента и уверен, что будет полностью оправдан в сенате.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, что президент США Дональд Трамп ответил на официальные обвинения в давлении на Украину и назвал их смехотворными.

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