Конгресс США проголосовал за импичмент Трампа: что будет дальше

Палата представителей Конгресса США проголосовала за отстранение от власти действующего президента Дональда Трампа по двум статьям - "превышение полномочий" и "воспрепятствование Конгрессу".
Результаты разделились по партийному признаку — парламентское большинство в лице демократов голосовало за импичмент, республиканцы были против.
По первой статье импичмента — превышение полномочий - "за" проголосовали 230 человек, в том числе один независимый депутат, "против" - 197, в том числе два демократа. Один человек воздержался - это была претендент на номинацию Демократической партии в президенты США Тулси Габбард.
По второй статье - воспрепятствование Конгрессу - "за" было 229 депутатов, в том числе один независимый конгрессмен, против были 198, в том числе три демократа, один парламентарий вновь воздержался.
Теперь рассмотрением дела займется Сенат, который должен провести судебный процесс над Трампом. При этом республиканское большинство в верхней палате Конгресса не собирается выносить импичмент Трампу.
"Вы видели мои рейтинги?.. Они старались объявить мне импичмент с первого дня. Они старались сделать это еще до того, как я начал борьбу", - сказал Трамп в четверг на митинге в штате Мичиган, имея в виду, что его рейтинг популярности, согласно последнему опросу, вырос с 38% в октябре до 43%.
В Белом доме, в свою очередь, заявили, что Трамп готов к следующим шагам в рамках процедуры импичмента и уверен, что будет полностью оправдан в сенате.
Ранее "Апостроф" сообщал о том, что президент США Дональд Трамп ответил на официальные обвинения в давлении на Украину и назвал их смехотворными.