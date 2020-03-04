Праймериз Демократической партии США состоялись - участки уже закрыты, подсчет голосов продолжается, но всему миру уже известно имя главного триумфатора "Супер-Вторника". Джо Байден, которого многие сбросили со счетов, а сейчас он вернул себе лидерство электоральных симпатий демократов. А решение еще одного демократа - Майкла Блумберга снять свою кандидатуру в пользу единого кандидата от Демпартии, еще больше укрепило лидерство Байдена. Что это значит и при чем здесь Украина, разбирался "Апостроф".

Как обычный вторник стал "Cупер-Вторником"

Судьбоносный день президентских выборов в США, когда у Демократической партии появится шанс поквитаться с ненавистным Дональдом Трампом и в конце концов выбросить его из Овального кабинета - все ближе. Не надо быть гением политического прогнозирования, чтобы понимать, что борьба за президентское кресло США осенью будет крайне напряженной и эмоциональной. Зато дать ответ на вопрос, кто же станет главным соперником Трампа и сойдется с ним в поединке, до сих пор не решались даже самые смелые аналитики.

Собственно, что же за зверь такой, "супер-вторник"? Исторически сложилось, что каждый штат старался как можно раньше проводить праймериз, ведь первые результаты, независимо от количества делегатов на партийную конференцию, которая собственно и выдвинет кандидата, имеют очень важное психологическое и эмоциональное значение. Федеральное правительство пыталось этому противостоять, и в результате сложилась ситуация, когда в первый вторник февраля или марта одновременно проводят праймериз в львиной доле штатов. В этом году в "супер-вторник" 3 марта своего кандидата пытались определить 14 штатов. И среди этих штатов есть несколько действительно ключевых.

"Очевидно, главный приз - Калифорния со своими 415 делегатами. Чтобы понять ее влияние на праймериз-2020, подумайте вот о чем: в четырех "ранних" штатах, которые уже проголосовали - Айова, Нью-Гемпшир, Невада и Южная Каролина - всего выбирали только 155 делегатов. Калифорния направляет на конференцию втрое больше. Техас - следующий самый большой приз с 228 делегатами", - пояснил главный политический редактор американского издания Politico Чарли Махтезиан.

Кто выиграл и кто проиграл на главных праймериз года?

На этот раз "супер-вторник" стал своего рода Рубиконом избирательной кампании демократов. Если до сих пор от количества претендентов на номинацию в президенты от Демпратии аж в глазах рябило, то результаты праймериз 3 марта оставляют только 2 кандидатов с реальными перспективами - сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса и экс-вице-президента США Джо Байдена. И именно Байден является главным победителем "супер-вторника". Первые три праймериз не принесли Байдену никаких весомых успехов, выступления на дебатах тоже были не уверенными. Смутные перспективы главного "центриста" Демпартии (и заодно - экс-вице-президента США) даже подтолкнули к походу на выборы миллиардера Майкла Блумберга. Но разгромная победа в Южной Каролине, уверенные выступления Байдена, а также снятие с гонки в пользу Байдена Пита Буттитеджа и Эми Клобушар как раз накануне "вторника" позволили "старому Джо", по выражению американских публицистов, "подняться из могилы".

Подсчет голосов еще продолжаются, в том числе и в крупнейшем штате - Калифорнии, но с победой Байдена трудно спорить. Он получил большинство голосов в 10 из 14 штатов "супер-вторника", и вдруг имеет большее делегатов. Лидерство Байдена определилось в Алабаме, Оклахоме, Северной Каролине, Вирджинии, Теннеси, Арканзасе, Массачусетсе и Миннесоте.

Интересно, что Берни Сандерс победил в Вермонте, Юте и Колорадо, и - что главное - по предварительным результатам он лидирует в Калифорнии. А вот бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг одержал победу на только одной территории - в Американском Самоа (от которой на конференцию поедет "аж" 4 делегата). В конце-концов, в среду, 4 марта, стало известно, что Майкл Блумберг решил снять свою кандидатуру в пользу Джо Байдена. "Для победы над Трампом нам нужно объединиться в поддержку кандидата, у которого больше всего шансов. И это мой друг и настоящий американец Джо Байден", - пояснил Блумберг свое решение.

По разным оценкам Блумберг потратил на свою кампанию от 400 до 500 миллионов долларов. Его снятие в пользу Байдена, колоссально поднимает шансы последнего, полагает профессор Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко Сергей Галака. "Ведь у Блумберга очень хорошая сеть и огромные ресурсы. Сейчас Блумберг фактически решает будущее кампании", - пояснил "Апострофу" американист. По оценкам Галаки, если бы Блумберг остался в игре, то набирал бы до 15%.

Ложкой дегтя в бочке триумфа Байдена является то, что большинство штатов, в которых он победил, не является "демократическими", и осенью они могут поддержать Трампа. А это, как считает известный американский журналист Майкл Гудвин, "сильно уменьшает вес их делегатов в общем раскладе сил внутри Демпартии. Например, в последний раз Южная Каролина голосовала за демократа на президентских выборах аж в 1976".

Украинская карта президентской гонки США

Серьезный успех Джо Байдена и его позиция лидера электоральных гонок Демократической партии означает, что он снова становится главной мишенью атак со стороны республиканцев и Белого Дома. А значит, украинские похождения самого Джо Байдена и его сына Хантера снова окажутся на гребне информационной волны. А это создает для нашей страны вполне реальный риск снова "вляпаться" в политические "разборки" между демократами и республиканцами, как это было в истории с "Украинагейтом" и неудачным импичментом Дональда Трампа. И особую тревогу в таких условиях вызывает то, что недавно украинское ГБР таки открыло производство против Байдена по представлению экс-генпрокурора Виктора Шокина. Судя по этому, украинская власть решилась на опасную игру, риски от которого нельзя недооценивать.

"Создается впечатление, что украинская власть решилась на такой шаг с целью удерживать баланс между республиканцами и демократами. Но будет ли это дело развиваться и в каком направлении?.. Игра очень рисковая, и способно ли наше руководство с ней справиться - вопрос открытый", - пояснил Сергей Галака.

Джо Байдена украинские СМИ успели окрестить "наиболее про-украинским кандидатом". И хотя сама формулировка "проукраинский" порождено нашим несколько абсурдным украиноцентризмом, связи Байдена и Украины очевидны. И они могут вылезти нам боком, особенно учитывая и так не самую лучшую репутацию нашей страны и эмоциональный "осадок" относительно Украины в США после "Украинагейта". Поэтому, следя за американскими политическими страстями, нужно быть очень осторожным, чтобы от этого в очередной раз не пострадали украинские-американские отношения.