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Трамп сделал неожиданное признание о компромате на Байдена и поездках своего адвоката в Киев

пятница, 14 февраля 2020, 12:28
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Президент США Дональд Трамп заявил, что отправлял своего адвоката Руди Джулиани в Украину, чтобы тот искал данные, свидетельствующие против бывшего вице-президента Джо Байдена.

Об этом он сообщил в ходе интервью известному журналисту Джеральдо Ривере, которое было опубликовано в открытом доступе.

Так, он заявил, что не доверял такого рода деликатные дела бывшему директору ФБР Джеймсу Коми, который, по его мнению, втайне расследовал его возможные связи с Россией, поэтому и попросил своего адвоката.

"Я оказался перед выбором: иметь дело с Коми или иметь дело с Руди… У меня наши разведслужбы не вызывают доверия из-за их участия в российском расследовании. Как вы знаете, они ничего не нашли. Почему я выбрал Руди? Руди был лучшим прокурором, или одним из лучших, он точно был лучшим мэром… Нет ничего странного в том, что президент использовал в подобных целях своего адвоката. Разве это произошло впервые? Франклин Делано Рузвельт! У него был адвокат, который участвовал в работе правительства. Дуайт Эйзенхауэр, у него тоже был такой адвокат. Да у всех президентов были подобные адвокаты", — заявил Трамп.

Следует отметить, что в ходе процесса по импичменту глава Белого дома отрицал, что давал такого рода поручения Джулиани.

Как сообщал "Апостроф", в Сенате США 5 февраля провели окончательное голосование по делу об импичменте президента Дональда Трампа, признав его полностью невиновным.

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