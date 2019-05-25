Британия без Терезы: туманное будущее и жесткий Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уходит с поста председателя консервативной партии 7 июня, затем покинет и пост премьер-министра страны. Во время речи она расплакалась. "Мне очень жаль, что я не смогла реализовать Brexit. Я делала все возможное, чтобы выполнить волю народа. К сожалению, мне это не удалось", - сказала Мэй, обращаясь к британцам.

Как изменится политика Великобритании, состоится ли "Брексит" и каким он будет - "Апостроф" поинтересовался у британских журналистов, колумнистов и политологов. В целом они предусматривают "жесткий" выход Великобритании из ЕС.

Дэвид Хениг, директор британского филиала European Centre For International Political Economy

Уйти в отставку премьер-министра заставила Консервативная партия. Ранее она выживала только благодаря тому, что некоторые фракции отдавали ей предпочтение перед другими, но это недавно изменилось. И теперь у нее не было перспектив выжить.

Будущее теперь неопределенное. Мы надеемся, что следующий лидер выиграет благодаря обещаниям быть жестким с ЕС и компромиссу в правительстве. Но это будет сложный трюк, будет очень трудно.

Я сомневаюсь, что сейчас будут немедленные существенные изменения во внешней политике Великобритании - просто потому, что в стране сейчас все обсуждают Brexit.

Гэвин Филлипсон, профессор права кафедры в университете Дарема

Мэй подала в отставку потому, что ее четвертая попытка найти поддержку соглашения о выходе из ЕС в парламенте была абсолютно обречена. И стало понятно - если она не уйдет в отставку, то ее принудит к этому консервативная партия.

Важно, что она уходит с поста председателя консервативной партии до 8 июня, но (пока) не с должности премьер-министра. В течение этого времени она останется и.о. Когда изберут нового лидера консерваторов, Тереза Мэй уйдет с должности премьера и королева назначит новоизбранного председателя партии премьером.

Они могут столкнуться с беспокойством в палате общин, будут звучать призывы к проявлению недоверия. Если консерваторы переживут это, останутся у власти, если нет - будут всеобщие выборы через несколько недель.

Будущий премьер, скорее всего, будет более решителен осуществить выход из ЕС, если надо - безо всякой сделки. Скорее всего, они попытаются заставить ЕС отказаться от "Запасного плана для Ирландии" - и ЕС откажется.

Тогда Великобритания или уйдет безо всякой сделки 30 октября или, возможно, премьер решит провести всеобщие выборы. В этих условиях ЕС согласится продлить срок выхода, чтобы Великобритания могла провести выборы и не выходить из состава Евросоюза во время их избирательной кампании.

Похоже, что нет другого пути решить вопрос Brexit кроме как запустить статью 50, которая позволяет выход Британии из ЕС без каких-либо условий. Но это наименее вероятный сценарий, который означает, что Британия выйдет, но проблема не решится: придется немедленно начинать новые переговоры с ЕС, чтобы заключать торговые сделки, регулировать тарифы и так далее, а позиция ЕС будет такой же, как сейчас.

Каролина Лукас, член британского парламента, бывший лидер "Зеленых" (в Twitter)

Хотя Мэй фактически не смогла провести необходимые для нас переговоры, надо признать, что она выполнила нереальную работу. Очень трудно достичь "жесткого" Brexit и избежать жесткой границы с Северной Ирландией. И ни один следующий премьер этого не сможет.

Том Дюрран, главный исследователь Института правительства (в Twitter)

Во многом Мэй показала мастер-класс, как не надо вести переговоры о Brexit. Ее преемник должен вынести уроки из ее ошибок. Первая и самая важная вещь, которую должен сделать новый премьер, - решить, чего Великобритания хочет от своих будущих отношений, а не начать выяснять это на полпути переговоров. И надо получить согласие от коллег до начала процесса. Все это требует, чтобы новый премьер и правительство в целом были более открытыми к восприятию других мнений: от депутатов других партий, бизнеса и общественных организаций. Как сказала Мэй, следующий премьер-министр должен будет идти на компромисс - для этого они должны понимать, чего хотят другие.