Премьер-министр Великобритании назвала дату своей отставки: видео заявления

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приняла решение покинуть свой пост 7 июня.

Такое заявление она сделала после выборов в Европарламент, в котором Великобритании пришлось участвовать из-за отложенного выхода из Евросоюза.

"Сегодня я объявляю, что уйду в отставку в качестве лидера Консервативной и юнионистской партии в пятницу, 7 июня", - сказала Мэй.

Премьер заявила, что она "не смогла обеспечить Brexit" и теперь этим будет заниматься другой человек.

Тереза Мэй занимает должность премьер-министра Великобритании с 13 июля 2016 года.

По мнению специалистов, главным камнем преткновения для Мэй оказался Brexit, который поддержали граждане Великобритании на референдуме.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Британии после многочасовых споров озвучили решение по выходу из ЕС. Тереза Мэй заявила, что достигнутое соглашение, по ее мнению, единственный возможный вариант для Великобритании выйти из Евросоюза на каких-либо условиях.