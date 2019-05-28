Тень от Кремля: почему на выборах в Европарламент победили "друзья Путина"

26 мая в ЕС прошли выборы в Европарламент. Большинство либеральных традиционных партий, находившихся у власти, потерпели поражение. Правые партии, имеющие связи с Кремлем, одержали победу, хотя не такую убедительную, на которую рассчитывали. Причина этого – неправильная экономическая политика и отсутствие единства в ЕС, считают на Западе. Россия уже заявила, что ожидает облегчения санкций, наложенных за агрессию против Украины. "Апостроф" разбирался, почему сместился политический ландшафт в ЕС.

Европу ждет политическая смута и нестабильность, предполагают зарубежные политологи. Европарламент будет неоднороден, наполнен националистами-популистами и "зелеными", которые неохотно пойдут на договоренности со старой политической элитой. Это будет самый сложный период в политической жизни ЕС за последнее время.

Четыре ключевых результата выборов в Европарламент

Традиционная Большая Коалиция, которая состоит из Прогрессивного альянса социалистов и демократов (S&D) и правоцентристской Европейской народной партии (EPP) потеряла более 70 мест. Тем не менее, EPP лидирует на выборах – взяв 24,2% голосов. Ее будут представлять 182 депутата. Социал-демократы пришли к финишу вторыми - 147 депутатов при 19,6% голосов.

В Великобритании партия Brexit, которую возглавляет Найджел Фараж, взяла 31,71% голосов и одержала победу по стране. Но партии, которые выступают против "жесткого" выхода из ЕС и против выхода из Евросоюза вообще, набрали суммарно больше голосов.

Альянс "Зеленых партий" продемонстрировал самые мощные показатели на европейских выборах, получив 70 мест и взяв 9,32% голосов - в 2014 году у них было всего 50 мест. В Германии партия пришла второй, уступив правящим партиям, а по ЕС в целом – четвертой.

Во Франции, Румынии, Венгрии, Италии и Польше правые популисты, часто имеющие прокремлевскую риторику, одержали победу. В частности, во Франции правая партия Марин Ле Пен набрала 23,31% голосов. Альянс французского президента Эммануэля Макрона La République En Marche имеет 22,41% - хотя нынешний президент страны считает, что именно он двигает Европу вперед. Но "правые" не оправдали своих надежд, отдав часть голосов либералам и "зеленым", отмечают эксперты.

Отказ от статус-кво

Результат отражает тенденцию, которая уже проявляется по всей Европе - это отказ от статус-кво, пишет редактор ВВС Кэти Адлер.

"Посмотрите, как "правые" обошли левоцентристов во Франции, посмотрите на проигрыш Ангелы Меркель и ее социал-демократических партнеров по коалиции, на пощечину консервативной и лейбористской партиям Великобритании. Избиратели Европы ищут ответы. Они приходят к партиям и политическим личностям, которые лучше воплощают их ценности и приоритеты. Заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини является успешным примером, как и венгерский Виктор Орбан (оба неоднократно высказывались в поддержку Владимира Путина и России. – "Апостроф. )" Другие избиратели отдают предпочтение проевропейской альтернативе, таким, как партия "зеленых" и либеральные группы. Они также хорошо выступили на этих выборах", - пишет журналистка.

Европарламент будет распылен, как никогда

Парламент будет распылен, как никогда раньше, пишет корреспондент Guardian Джон Хенли . И лагерь менее проевропейских сил, состоящий из "националистов", "суверенистов" и "евроскептиков", отражает эту фрагментацию - разделение через глубокие различия в идеологии и во взглядах на политику.

Европейские избиратели говорят не в один голос, пишет на CNN Люк Макги . Явка 50,95% в ЕС была самой высокой с 1994 года. Результаты выборов точно отражают различия во взглядах не только между 28 странами-членами ЕС, но и внутри самих этих стран.

Европа нуждается в более эффективном распределении полномочий

ЕС нужно лучше объяснить странам-членам, в чем заключается разница между Европарламентом и местными парламентами, говорится в редакторской колонке на Bloomberg. Потому что люди в большинстве стран не понимают, чем занимается парламент в Брюсселе и выбрали туда депутатов, у которых преобладают национальные интересы. Поэтому политика нового парламента будет еще более запутанной, чем раньше, считает издание. Старый политический центр Европы не собирается умирать, но и процветающим его не назовешь. В здоровом политикуме кандидатуры популистов даже не рассматривались бы.

Результат голосования – это ответ центристам на национальном и общеевропейском уровнях. Безработица в большинстве стран ЕС выше, чем в США из-за неправильной трудовой политики. Единая валюта не позволяет Европейскому центральному банку использовать денежные стимулы. Страхование от безработицы не работает, а вопрос иммиграции все больше беспокоит местное население. ЕС требует мощной интеграции, но старые политики вели ее чисто символически – в результате экономика не эффективна. Если Европарламент сможет разобраться с экономическими вопросами и распределить обязанности с парламентами стран-членов, правые популисты уйдут в прошлое, заключают аналитики.

Политика в отношении России вряд ли изменится

На выборах в парламент ЕС прошли правые популисты, которые пользуются поддержкой российского президента Владимира Путина – итальянские, французские и румынские.

Россия надеется, что новый Европарламент перейдет от риторики санкций к диалогу и построению парламентского партнерства с Москвой, заявил посол России в Италии Сергей Разов в интервью Agenzia stampa italiana.

"Потенциал содействия нашему сотрудничеству достаточно велик", - отметил посланник Кремля.

Победу в Европарламент в Италии одержала партия "Лига севера". Ее лидер, вице-премьер-министр и министр внутренних дел Маттео Сальвини неоднократно призывал к отмене антироссийских санкций и укреплению связей с Москвой. Он высказывался относительно руководящих органов ЕС и требовал пересмотра правительственных соглашений.

Российский обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский, в отличие от своих американских и европейских коллег, считает, что жители ЕС сделали свой выбор в пользу националистов-популистов вполне сознательно. Результаты выборов показывают, что существование ЕС является чрезвычайно важным для стран-членов, несмотря на смятение, посеянное Brexit. Европа не убежит от правоцентристов, учитывая количество различных культур, из которых она состоит. И наличие националистов в парламенте усложнит принятие решений.

Но эта группа все равно не окажет большого влияния на политику ЕС, пишет он. Даже если "правые", имея различные взгляды относительно признания Каталонии или санкций против Владимира Путина, все же смогут прийти к согласию, они не наберут 25% от 751 места в Европарламенте – именно столько нужно, чтобы оказать хоть какое-то политическое влияние.