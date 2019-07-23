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Путин - безжалостный тиран: что новый премьер Британии говорил об Украине, России и Brexit

Чем помимо странной прически запомнился Борис Джонсон

вторник, 23 июля 2019, 16:20
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Чем помимо странной прически запомнился Борис Джонсон

В среду, 24 июля, Борис Джонсон официально станет новым премьер-министром Великобритании, после того как выиграл выборы лидера Консервативной партии.

"Апостроф" рассказывает, что известно о новом премьере Британии, а также приводит его цитаты об Украине, России и Brexit.

Май нейм из Борис

Борису Джонсону 55 лет. В Британии он известен как журналист и политик.

В журналистике работал с 1987 года вплоть до избрания мэром Лондона в 2008 году. На посту градоначальника столицы Англии проработал до 2016 года.

Далее был избран на пост главы МИД Великобритании в кабинете Терезы Мэй.

В июле 2018 года уволился из-за разногласий

относительно процедуры Brexit, ярым сторонником которого он является.

Что он говорил об Украине

После первой встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным заявил, что Британия не пойдет на компромиссы по вопросам территориальной целостности Украины.

Позже в 2016 году он выступал за санкции против России, заявляя, что Москва "беспощадно и жестоко" ведет себя в Украине и Сирии.

В 2017 году он также несколько раз говорил о том, что мир должен усилить санкции против России, учитывая новые всплески насилия, спровоцированного Москвой в Украине. Он заявлял, что "если одна страна аннексирует территорию другого государства, то мы (страны Запада, – "Апостроф") должны быть абсолютно решительны в плане введения санкций".

Также в 2017 году он говорил, что Россия обязана вернуть Крым Украине.

"Британия остается преданной защите суверенитета Украины. Мы непреклонны в утверждении того, что аннексия Крыма была незаконной, и призываем РФ вернуть полуостров", - говорил он.

Что Джонсон заявлял о России и Путине

"Несмотря на то что он (Путин, – "Апостроф" ) немного похож на Добби – домового эльфа из "Гарри Поттера", - он безжалостный тиран-манипулятор".

Также Джонсон предупреждал, что политика Путина приведет только к тому, что "эта великая страна (Россия, - "Апостроф") может стать нацией-изгоем".

"Россия одна и в изоляции. Этот факт демонстрирует самое показательное отличие британцев от Путина: у нас есть друзья в мире, а у него нет".

Путин "не только протягивает Башару Ассаду револьвер, но иногда и сам стреляет из него".

Джонсон также говорил, что Британия не намерена ослаблять хватку в противостоянии с Россией.

"Наша цель заключается в том, чтобы попытаться показать, что нам совсем не безразлично разрушительное, опасное, безответственное поведение России, которая не считается с человеческими жизнями", - сказал он.

Об отравлении Скрипалей: "меседж (России, - "Апостроф")однозначен: мы найдем вас, мы поймаем вас, мы убьем вас".

Он также заявил, что это покушение было совершено по личному приказу Путина.

Brexit и будуще Британии

"ЕС стал анахронизмом. Он дорого нам стоит и подрывает нашу демократию".

"Мне хочется лучшего для народа этой страны, что дало бы ему возможность сохранить свои деньги и вернуть ситуацию под контроль".

"Великобритания не оставляет Европу. Мы - европейская страна, мы будем продолжать интегрировано участвовать в дипломатии и политике нашего континента".

P.S. Стоит отметить, что в СМИ Джонсона часто сравнивают с президентом США Дональдом Трампом - якобы они в одинаковой мере некомпетентны и все их заявления - чистый популизм. Помимо этого у них, судя по всему, один парикмахер.

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