​Новым премьером Великобритании стал сторонник Brexit

Новым премьер-министром Великобритании станет Борис Джонсон - сторонник выхода королевства из Евросоюза.

Об этом сообщает BBC.

Борис Джонсон стал победителем выборов лидера Консервативной партии Великобритании. На них определялось, кто будет новым премьером Великобритании. Действующего главу правительства Терезу Мэй на этом посту он заменит уже в среду.

В голосовании за нового лидера приняли участие 87% из 160 тыс. членов Консервативной партии. За Бориса Джонсона отдали свои голоса 92 тыс. человек, его конкурент - министр иностранных дел Джереми Гант - получил почти 47 тыс. голосов.

В 2016 году во время подготовки и проведения референдума о выходе Великобритании из Евросоюза Борис Джонсон был активным сторонником и пропагандистом Brexit. После проведения референдума на котором победили евроскептики, считалось что Джонсон выдвинет свою кандидатуру на пост главы Консервативной партии и премьер-министра Великобритании. Но 30 июня 2016 года, после того как его ближайший сподвижник по кампании за Brexit министр юстиции Майкл Гоув сам выдвинул свою кандидатуру на пост главы Консервативной партии, Борис Джонсон не стал баллотироваться на пост главы правительства.

13 июля 2016 года назначен министром иностранных дел в новом кабинете Терезы Мэй. Подал в отставку с поста министра 9 июля 2018 года из-за разногласий по процедуре выхода Великобритании из ЕС.

Ранее "Апостроф" сообщал, что уже экс-глава правительства Тереза Мэй официально ушла с поста лидера Консервативной партии.