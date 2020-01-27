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Удивительная история спасения евреев в Швейцарии во время Второй мировой войны

История о героическом поступке Александра Ладося во время Второй мировой

понедельник, 27 января 2020, 13:22
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История о героическом поступке Александра Ладося во время Второй мировой Фото: israelhayom.com

27 января в мире отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Украина на государственном уровне чтит жертв трагедии с 2012 года. Мы же сегодня расскажем историю удивительного спасения евреев в Швейцарии.

В конце декабря 2019 издание "Israel Hayom", крупнейшая ежедневная газета Израиля, которая издается на английском языке, опубликовало на двух страницах текст о Александре Ладосе, который был послом Республики Польша в Швейцарии и совместно со своими дипломатами и дружественными еврейскими организациями в течение почти всей войны проводил массовую операцию по спасению евреев от уничтожения. Статья автора Эльдада Бека является одним из лучших документов, посвященных Ладосю и его людям.

"Новые документы проливают свет на осуществляемую польским правительством в эмиграции масштабную операцию по спасению евреев во время Второй мировой войны. В значительной степени эти рискованные и сложные мероприятия планировались и осуществлялись усилиями недооцененного героя, посла Александра Ладося", - отмечает в самом влиятельном израильском издании "Израиль сегодня" берлинский корреспондент газеты Эльдад Бек.

В Базеле, на втором этаже Еврейского музея Швейцарии, находится часть "свитков памяти", в которых записаны 3262 фамилии. Эти свитки, впервые показанные в декабре 2019 года, является доказательством широко развернутой во время Холокоста операции по спасению тысяч евреев от уничтожения.

В основном речь идет о евреях из Польши, Нидерландов и Германии, которым в рамках указанной операции в Швейцарии выдавались поддельные латиноамериканские паспорта, что давало им шанс выбраться из оккупированной нацистами Европы. "Свитки памяти" являются финальным элементом новой выставки, посвященной этой невероятной истории. Похожая экспозиция была 15 декабря одновременно открыта в Иерусалиме, в Центре наследия им. Менахема Бегина.

Во время Холокоста выжило только 796 человек из числа поименованных в свитках. 957 человек немцы убили, а судьба остальных людей остается до сих пор неизвестной. По разным свидетельствам, были также такие лица, для которых выписывались паспорта, но они не попали в список. Это было возможно, поскольку всего было выдано более 10 000 фальшивых паспортов.

Что известно, так это то, что Александер Ладось, фактический посол польского эмиграционного правительства в Швейцарии, играл ключевую роль в организации этой операции. Она продолжалась в течение всей Второй мировой войны и привела к тому, что польское представительство в Берне (дипломатическое учреждение аналогичное посольству) стало мозговым центром операции по спасению евреев всего мира. Учитывая ключевую роль Александра Ладося как руководителя учреждения, список фамилий назвали Списком Ладося.

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