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27 января чтят память жертв Холокоста: что нужно знать о страшной трагедии

понедельник, 27 января 2020, 10:02
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В понедельник, 27 января, отмечают Международный день памяти жертв Холокоста, который был утвержден Генеральной Ассамблеей ООН в 2005 году. Именно в этот день освободили крупнейший нацистский концлагерь Освенцим (Аушвиц-Биркенау).

В этот день во всем мире чтут память евреев, погибших от рук нацистов. Всего на протяжении 1933-1945 годов так называемое "решение еврейского вопроса" погубило шесть миллионов человек.

В 2005 году резолюцией № 60/7 Генассамблея ООН утвердила 27 января Днем памяти жертв Холокоста. Инициаторами этого предложения выступили Израиль, Украина, Канада, Австралия, США и Россия, а соавторами – еще боле 90 государств.

Соответственно впервые на международном уровне траурные мероприятия в этот день были проведены в 2006 году.

Каждый год Международный день памяти жертв Холокоста посвящен определенной теме. Так, в 2019 году это было "В память о Холокосте: требуйте и защищайте ваши права человека". Темой 2020 года стало "75 лет после Освенцима – распространение знаний и сохранение памяти о Холокосте в целях достижения всеобщей справедливости".

В Украине самые страшные акты геноцида евреев – это расстрелы в Бабьем Яру, в Киеве, и Холокост в Одессе. В Украине в День памяти проводятся траурные мероприятия в местах массовых казней евреев: Бабий Яр, Сырецкий концлагерь, лагерь смерти в Богдановке, Белая Церковь, Одесса, Дробицкий Яр в Харькове.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Украины Владимир Зеленский в Израиле обратился к евреям всего мира.

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