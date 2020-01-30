Нагнуть Европу: почему никто не остановил Россию в ПАСЕ

На последней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы России удалось не только вернуть полноценное членство, получив своего вице-президента в данной структуре, но и выхлопотать себе полную сатисфакцию – ей "простили" агрессивные действия против Украины и сняли все санкции. О том, почему Европа пошла на уступки Кремлю, а также о последствиях страсбургских событий для Украины, читайте в материале "Апострофа".

В свое время Парламентская Ассамблея Совета Европы стала первой международной организацией, которая в 2014 году ввела санкции против России за оккупацию Крыма и агрессию на Донбассе. Но та же ПАСЕ стала "пионером" по отмене санкционного режима против РФ уже в 2019 году. В июне прошлого года без каких-либо ограничений и даже намеков на выполнение требований делегации РФ разрешили вернуться в состав Ассамблеи. Впрочем, события лета хотя и были восприняты в Украине как внешнеполитическая трагедия, оказались лишь прологом к полномасштабному наступлению России в ПАСЕ, свидетелями которого мы стали за последних несколько дней.

Обжалование полномочий России в ПАСЕ: хроника "зрады"

Новый 2020 год ПАСЕ начала с рядовой процедуры - утверждения полномочий членов делегаций. Обычно это происходит автоматически, но группа депутатов из Восточной Европы, в том числе и абсолютное большинство членов украинской делегации обжаловала полномочия российской делегации. Причем, сделала это по линии сразу двух комитетов - регламентного и политического. Суть претензий к российской делегации заключалась в нескольких моментах. Во-первых, часть российских делегатов в ПАСЕ избирались во многомандатных округах, в которые включены голоса жителей оккупированного Крыма. А поскольку ни одно государство не признало российскую аннексию Крыма, с точки зрения международного права эти депутаты не имеют права представлять Россию ни в каких международных организациях. Во-вторых, россияне неоднократно публично выражали тезисы, наполненные нетерпимостью, неуважением к демократии и даже антисемитизмом. А значит прямо выступали против "европейских ценностей", которые ПАСЕ в теории призвана защищать.

Пока вопрос относительно полномочий российской делегации рассматривался в комитетах, события не стояли на месте. Для начала русские "нагнули" ПАСЕ, заставив изменить расписание заседаний. Все было подстроено под расписание самолетов из Москвы. А дальше, несмотря на все сопротивление и провал в первом туре голосования, председателя российской делегации Петра Толстого все же "пропихнули" в вице-президенты ПАСЕ. После этого особых надежд на решения комитетов уже не осталось. В среду вечером, 29 января, был вынесен вердикт, согласно которому российская делегация вступила в свои полномочия в полной мере. Что характерно, во всех других случаях обжалования полномочий делегаций регламентный комитет ПАСЕ дал пространные объяснения своих решений, а в случае с русскими ограничился лаконичной формулировкой - "комитет решил, что полномочия российской парламентской делегации должны быть подтверждены".

"Вишенка на тортике" истории с ПАСЕ стала классическая для украинской действительности "зрада". Один член украинской делегации, а именно Юлия Левочкина, сестра скандального главы Администрации президента при Викторе Януковиче и народный депутат Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За життя", в противовес всем другим украинцам в ПАСЕ открыто поддержала российскую делегацию и проголосовала "за" предоставление ему полномочий в полной мере.

ПАСЕ де-факто признает аннексию Крыма?

Решение ПАСЕ относительно полномочий российской делегации не значит для Украины абсолютно ничего хорошего. Более того, это демонстрирует огромный разрыв в восприятии России и ее агрессии против Украины между украинцами и европейцами. По мнению бывшего члена украинской делегации в ПАСЕ, народного депутата VIII созыва Борислава Березы, ПАСЕ восприняла историю с украинскими моряками не как обмен, а как освобождение. "Теперь Кремль избежал ответственности, а на Россию не наложат санкции в ПАСЕ, а их делегация может там спокойно работать", - пояснил Борислав Береза.

Кроме того, отказ от претензий относительно полномочий российских депутатов, избранных с учетом голосов из Крыма, оставляет ПАСЕ в двоякой международно-правовой позиции. Ведь, публично не признавая и осуждая оккупацию Крыма Россией, на деле Ассамблея демонстрирует согласие с результатами российской агрессии. "Страны, которые проголосовали за подтверждение полномочий делегации России в ПАСЕ, де-факто согласились с аннексией Крыма. Конечно, это решение не принималось непосредственно в Страсбурге, а стало результатом закулисных переговоров России со странами так называемой "старой Европы", и направлено оно на расшатывание ситуации в европейском политикуме и Украине. Россия использует европейцев в собственных интересах, обменивая их политическую лояльность на вполне очевидные экономические преференции. Логика таких западноевропейских депутатов вполне прослеживается, просто они стыдливо не сообщают о ней своим избирателям и широкой общественности", - рассказал "Апострофа" директор Института мировой политики Евгений Магда.

Наступление России в Европе - чего ждать и как противостоять

Также немало тревоги вызывает и решение ПАСЕ о введении нового санкционного механизма, поскольку дает пространство для других манипуляций. "Россия четко осознала, что ПАСЕ являлась площадкой, где она терпела поражения, и приложила значительные усилия, чтобы вернуться к Ассамблее и постепенно организовывать там контр-наступление. Свидетельством этого, в частности - это заявления о притеснениях российских и пророссийских журналистов в Украине и странах Балтии. Я не удивлюсь, если нас ожидает раскрутка этой темы. Россия готовится к системному наступлению и пользуется слабостью украинских позиций", - добавил Евгений Магда.

Впрочем, несмотря на то, что в целом большинство в ПАСЕ стало на сторону русских, стоит отметить, что в Ассамблее сформировалась очень заметная антироссийская коалиция с участием украинской делегации и представительств стран Центрально-Восточной Европы. "Неподтверждение полномочий российской делегации в ПАСЕ означало бы полный запрет их работы в ПАСЕ, поэтому с самого начала шансы достичь такого решения были невелики. Тем не менее, украинская делегация должна была это сделать, чтобы продемонстрировать неприятие действий РФ. Нас поддержали партнеры из 5 национальных делегаций в ПАСЕ, которые понимают опасность путинского режима. К сожалению, таких в ПАСЕ меньшинство", - рассказал "Апострофу" постоянный член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко.

К счастью для нас, триумф России в ПАСЕ, при его негативе для Украины имеет больше символическое, чем практическое значение. Реальные решения расположены вне полномочий и возможностей ПАСЕ. До тех пор пока шаги навстречу России со стороны Европы ограничиваются символическими органами вроде ПАСЕ, ситуация остается контролируемой. Но украинской власти все же следует быть очень внимательной к ситуации на внешнеполитической арене - чтобы успехи россиян и в дальнейшем оставались эпизодическими и символическими, а не превратились в лавину, которая похоронит под собой международную поддержку Украины в Европе.