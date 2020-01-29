В ПАСЕ приняли скандальное решение по российским депутатам из "черного списка"

Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы принял решения, касающиеся продолжения работы без санкционного режима делегации России.

Об этом сообщает "Европейская правда".

На основании этого решения было закрыто рассмотрение жалобы, инициированной латвийским депутатом Марией Голубевой и поддержанной депутатами от Украины и других государств. По регламенту ПАСЕ, в случае если комитет отклоняет обжалование по процедурным основаниям, оно считается автоматически принятым ассамблеей, но решение комитета должно быть объявлено на заседании ассамблеи.

Комитет констатировал, что он рассмотрел жалобу по двум основаниям. Во-первых, в российскую делегацию входят депутаты, избранные по многомандатному округу с учетом голосов в аннексированном Крыму. Во-вторых, в российскую делегацию вошли сенаторы, поддержавшие аннексию Крыма в 2014 году и за это находящиеся под международными санкциями.

По мнению ассамблеи, эти основания не являются достаточными для введения ограничений против таких депутатов в ПАСЕ.

"Комитет решил, что полномочия российской парламентской делегации должны быть подтверждены", - говорится в решении комитета.

Между тем, в решении по России, в отличии от других национальных делегаций, орган ПАСЕ решил не приводить аргументы и ограничился лишь выводом о том, что санкции против РФ по процедурным основаниям не должны быть введены.

Кроме того, регламентный комитет ПАСЕ вынес положительное заключение по другому проекту решения об отказе от ведения санкций против РФ, утверждение которого ожидается позже.

Как сообщал "Апостроф", ранее во вторник, 28 января, вице-спикером ПАСЕ был избран российский пропагандист, заместитель председателя Госдумы России, представитель "Единой России" Петр Толстой, на что бурно отреагировали в сети.