Может умереть: почему ушел Назарбаев и в чем выгода Путина

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 19 марта, после 30 лет на посту, сложил полномочия главы государства. Этот шаг связывают с возрастом и здоровьем политика-долгожителя, а также желанием снизить градус напряжения в обществе. В феврале президент отправил в отставку правительство Казахстана.



В то же время, политик сохранит за собой должность главы Совета безопасности. Временно исполнять обязанности президента будет председатель Сената Касым-Жомарт Токаев. Решение Назарбаева "Апострофу" прокомментировал российский оппозиционный политик Константин Боровой.

В Казахстане идут сложные процессы - не все так хорошо, как хотелось бы. Поэтому Назарбаев опасался за свою власть. Ему уже 78 лет, и нужно было предпринять какие-то усилия для укрепления власти. Назарбаев ведь просто умереть может.

О передаче власти в стране есть длинная история, согласно которой Назарбаев планирует передать власть своей дочери Дариге. Временная кандидатура - это Самат Абиш, силовик (и племянник Назарбаева, - "Апостроф"). Это похоже на то, что сделал в свое время Ельцин, чтобы обезопасить себя.

Это не значит, что сохранение власти в клане Назарбаевых осуществится. Но, во всяком случае, Нурсултан Назарбаев себе обеспечил безопасность на какое-то время, безопасность транзита власти. Приход к власти силовиков в государстве, в котором отсутствуют институты демократии, является попыткой усиления власти, попыткой подавить остатки демократических институтов.

Теперь все будет зависеть от того, как отреагируют другие кланы. Поскольку в Казахстане клановая система управления государством - между кланами распределены полномочия, власть, региональные кланы. Все заинтересованы в стабильности, но, с другой стороны, присутствует и конкуренция между кланами. Все зависит сейчас от того, на каких условиях происходит транзит или сохранение власти, получили ли другие кланы гарантии и выскажут ли они поддержку такой форме транзита.

Изменения уже происходят: назначают новых губернаторов - Акимов, есть изменения в ближайшем окружении президента. Думаю, ситуация вполне устраивает и Китай, и Россию. Они заинтересованы в сохранении статус-кво и не хотят резких изменений в Казахстане. Я даже предполагаю, что эти изменения как-то согласованы и с Россией, и с Китаем.