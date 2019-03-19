Почти 30 лет у власти: друг и коллега Путина заявил об отставке

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил об отказе от полномочий главы государства.

О своем решении он объявил выступая с обращением к народу Казахстана в эфире республиканских телеканалов.

"Я принял решение прекратить свои полномочия в качестве президента", - сказал Назарбаев.

"В этом году исполнится 30 лет, как я занимаю самый высокий пост. Народ дал мне возможность быть первым президентом независимого Казахстана", - добавил он.

По словам Назарбаева, временно исполнять обязанности президента страны будет спикер Сената Касым-Жомарт Токаев.

78-летний Назарбаев бессменно возглавлял Казахстан с апреля 1990 года. В апреле 2015 года он был переизбран на пятый президентский срок на досрочных выборах.

Как сообщал "Апостроф", ранее Назарбаев подписал указ об отказе от надписей на русском языке на национальной валюте Казахстана.