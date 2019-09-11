RU  UA  EN

среда, 11 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.75
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале
Мнение

Валить путинский режим: почему россияне скоро начнут стрелять в полицейских

Илья Пономарев о результатах местных выборов в России

Илья Пономарев, экс-депутат Государственной думы РФ, специально для "Апострофа" среда, 11 сентября 2019, 07:31
читати статтю українською
Илья Пономарев о результатах местных выборов в России Фото: gettyimages.com

В воскресенье, 8 сентября, в 12 регионах России прошли выборы в законодательные собрания и областные думы. В Москве к выборам не допустили около двух десятков независимых кандидатов. Это стало причиной массовых протестов, которые продолжались в столице РФ более полутора месяцев. В результате протестов были задержаны более 5 тысяч человек, а 5 человек получили 3-4 года колонии за нанесение вреда полицейским (например, прикоснулся к шлему, схватил за руку, бросил в сторону правоохранителей урну). Правоохранители жестко разгоняли митинги, избивая участников.

В России сейчас нет альтернативной политической силы, которая могла бы объединить протестные настроения, а нынешняя власть своими жесткими силовыми методами может спровоцировать протестующих на применение огнестрельного оружия. Такое мнение высказал "Апострофу" бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

Результаты местных выборов в России показали, что недовольства очень много. Но альтернативы, которая бы концентрировала на себе это недовольство, нет. Даже Москва, которая более склонна поддерживать людей типа Алексея Навального или Дмитрия Гудкова, не видит в них четко обозначенной альтернативы. Потому главным бенефициаром этих выборов является так называемая системная оппозиция, которая является оппозицией довольно-таки условно. Для власти это не очень страшно.

Ранее в Московской городской думе было 40 из 45 единороссов ("Единая Россия" - российская политическая партия, "партия власти", - "Апостроф"), а сейчас будет 25 из 45. Увеличится представительство КПРФ - их будет 13 человек. Не думаю, что это что-то катастрофическое. Но это важный индикатор того, что можно создавать новую политическую силу и использовать ее для того, чтобы валить этот режим. Но то, что главным бенефициаром является КПРФ, говорит о том, что эта политическая сила должна быть не неолиберальной, не праволиберальной, как большая часть несистемной оппозиции, а левой. Тогда она будет результативной и успешной.

Что касается посадок, то это все крайне прискорбно. Результаты московских выборов показывают, что власти выбирали из двух зол. Они понимали, что раскачают общественное недовольство. Но если они не посадят тех людей, которые представляли из себя хоть какую-то альтернативу, то будет значительно хуже, потому что они обязательно попадут в Мосгордуму. Поэтому были такие жесткие действия в отношении протестующих.

Читайте: Путин оконфузился нарядом на голосовании в Москве: опубликовано фото

Конкуренция между провластными элитами есть, но Кремль жестко ее контролирует. Если она повышает рейтинг единороссов, Кремль ее поддерживает. Например, в Иркутской области "Единая Россия" неплохо выступила, несмотря на то, что местный губернатор - коммунист. А в Новосибирске, где было больше всего протестов, губернатора осудили.

За незначительные нарушения - прикосновение к шлему полицейского или захват его кисти, люди получили 3-4 года колонии общего режима. Такие жесткие решения были приняты для того, чтобы избежать событий, произошедших в Украине. Хотят заранее поставить барьер для сопротивления сотрудникам полиции - сначала прикоснулся, потом ударил кулаком, а потом и арматурой. В Украине изначально не было такого жесткого барьера. В России правоохранители наблюдают за митингами с помощью дронов, на улицах расположены камеры с высоким разрешением для того, чтобы опознать личность. Есть запрет носить шарф, нельзя на время митинга натянуть балаклаву. Но такими действиями власть добьется того, что люди просто начнут напрямую стрелять в полицейских.

На выборах в Мосгордуму явка была всего 20%. Это означает, что люди в перемены не верили и по большей части остались дома. На Майдан люди выходили, когда был явный выбор – в 2004 году между персоналиями, между командой Януковича и "оранжевой" командой, а в 2014 – когда был выбор между европейской ориентацией и евразийской, пророссийской ориентацией. Был ясный, понятный выбор, и люди вышли, чтобы сказать свое слово. В России на данный момент такого просто нет. Единственный явный выбор – между путинизмом и ельцинизмом (политической системой начала 1990-х, которая ассоциируется с первым президентом РФ Борисом Ельциным, - "Апостроф"). Среди этих вариантов большинство выбирает путинизм. Если бы было что-то другое, нормальное - свобода, демократия, процветание, - они бы выбрали это.

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Турция ждала, что мы будем воевать с Россией за Крым - Сергей Корсунский

Дипломат Сергей Корсунский в интервью Апострофу назвал главные результаты визита президента Зеленского в Турцию, и обозначил риски для Украины, учитывая увеличение зависимости Турции от России

Полезный пожар в Сибири: как огонь "тушат" шаманы, молитвы и даже Путин

Масштабный пожар в Сибири: что происходит и как россияне тушат леса

Мне пришлось уносить ноги из России, чтобы не стать жертвой Путина - Константин Боровой

В интервью Апострофу Константин Боровой рассказал, почему ему пришлось искать политического убежища в США и поделился своими дальнейшими планами

Новости

11 сентября

08:25
"Слуга народа" вызвал истерику в сети заявлением про переговоры с Кремлем по Донбассу
07:53
Готовит путч: сети повеселил пост про "врага" Зеленского в киевской школе
07:26
Под Киевом мужчина с арсеналом оружия устроил "голливудскую" перестрелку с копами: фото и видео
06:54
Офицер ВСУ указал на свежие фото кадровых военных Путина на Донбассе
06:20
Идеальный сентябрь: синоптики уточнили прогноз погоды по Украине
05:33
В бердянском зоопарке у обезьян родился детеныш: опубликованы трогательные фото
Все новости

Фотовзгляд

Все галереи
Элитный книжный. Какие книги продают в Верховной Раде
Первая пресс-конференция Сенцова и Кольченко
Украинские политзаключенные и военнопленные вернулись домой
Открытие Высшего Антикоррупционного суда
Зеленский встретился с руководством Рады, Кабмина и правоохранительных органов
Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: