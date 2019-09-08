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​"Дикий" эскадрон Шойгу: в сети высмеяли странное нападение на наблюдателей в России

воскресенье, 08 сентября 2019, 11:30
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В субботу, 7 сентября, в России неизвестные обстреляли автобус с наблюдателями и журналистами, которые ехали на выборы.

Об этом сообщает депутат Госдумы Сергей Натаров на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел на границе между Красноярским краем и республикой Тыва. По данным депутата, на месте инцидента работали и. о. министра МВД Тывы, отряд быстрого реагирования и несколько экипажей полиции. Уже начаты следственные действия и поиск нападавших.

"Очевидно, что таким способом определенные политические силы хотят помешать нашим наблюдателям и журналистам проконтролировать ход выборов в республике Тыва", - считает депутат.

В СМИ отмечают, что нападавшие были в масках и на лошадях, стреляли по колесам автобуса. В результате происшествия пострадавших нет.

В сети пользователи прокомментировали ЧП.

Как сообщал "Апостроф", жилые дома поселка Большая Исангильдина Челябинской области РФ в 2018 году попали под обстрел военных.

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