Карт-бланш на войну: Путин демонстрирует, что его не остановить

22 ноября стала известно, что Россия прекращает признавать особый протокол 4-й Женевской конвенции о защите гражданского населения во время международных конфликтов. В частности, закон, который подписал Владимир Путин, не признает право специальной комиссии ООН выполнять роль судебного органа, разбирать нарушения.

Таким образом Россия обеспечивает себе дополнительную индульгенцию на случай дальнейших нарушений международного права и возможность для развертывания военных вторжений, заявила в комментарии "Апострофу" директор Восточной правозащитной группы Вера Ястребова.

Выход из протокола Женевской конвенции говорит о том, что Россия пытается уйти от ответственности. Это превентивная мера направлена на то, чтобы не попасть в суд. Сам выход подтверждает тот факт, что Россия нарушала Женевскую конвенцию на территории Украины. Путин воспользовался лазейкой в международном законодательстве и сделал фактически невозможным привлечение себя к ответственности. Конвенция была ратифицирована еще в 1977 году и в РФ до сих пор не поднимался вопрос о выходе из этого протокола. Аннуляция такого международного акта свидетельствует о том, что в Российской Федерации и дальше нивелируются права человека.

Своим выходом из протокола Россия фактически расширяет себе индульгенцию на нарушение прав человека, в том числе, и в тех странах, в которых она ведет боевые действия. Каждый раз, наблюдая за нарушением прав человека на территориях, захваченных российскими властями, я понимаю, что видимо дальше уже некуда - нарушения достигли апогея. Но сейчас РФ получила свободу от легитимного осуждения, поэтому это может стать основой для еще более циничных преступлений на территории Украины.

В последнее время мы наблюдаем обострение наступления на свободу слова в оккупированной части Донбасса. Например, студента Сергея Русинова на 6 лет осудили так называемые "суды" ЛНР и бросили за решетку так называемой "пенитенциарной системы" за то, что он поддерживал в соцсетях проукраинские посты и принципиально не поддерживал политику оккупанта. Женщина из ДНР по имени Марина Чуйкова имела в телефонной книге контакт человека, который был определенным образом связан с СБУ. После задержания родные не могли найти ее в течение двух месяцев. Потом узнали, что она находится в так называемом СИЗО Донецка. Сейчас она осуждена так называемым "судом" ДНР на 11 лет и работает на экономику "народной республики" - шьет в тюрьме одежду. Дети не могут с ней связаться, обеспечить ей защитника или же поддержать иным образом.

Уголовный и уголовно-процессуальный кодекс так называемые "суды" унаследовали от советского кодекса. Большинство людей, которые называют себя судьями и ранее объявляли решение именем Украины, сейчас работают на террористов. Так называемые "судебная", "адвокатская система" на оккупированных территориях - не имеют ничего общего с реальной правовой деятельностью. Никакого права на защиту там нет, адвокаты нарушают адвокатскую тайну и передают свидетельства подзащитных в так называемое "Министерство государственной безопасности". Все контролируется МГБ - не секрет, что в эту структуру интегрированы работники полиции и спецслужб РФ. Поэтому мы должны понимать, что наши граждане там находятся в плену. Когда говорят, что они хотят оставаться с Россией, то следует понимать, что 5 лет работы пропагандистских СМИ, блокирование украинских сайтов и новостей, отрезанность от Украины не способствовали получению адекватной информации. Оккупировали все - и ум, и сердце, и территорию.

Своим нынешним поступком РФ показала всему международному политикуму, что закон ей не писан. Ранее еще был механизм оказания влияния на Россию. Но пока агрессия набирает обороты, я не вижу тенденций к тому, что в отношении РФ применят реальное наказание, даже если Украина будет утверждать: конвенция действовала для РФ, когда 2014 года у Крыма появились "зеленые" военные без опознавательных признаков и началась оккупация части Луганской и Донецкой территории. Женевская конвенция не является эффективной в плане прекращения российской агрессии. Поэтому РФ продемонстрировала, что конвенция для нее не является аргументом и авторитетом. Это месседж, который показывает направление движения российского общества. Ни о каком добрососедстве и мире этот шаг не говорит. Ранее было запугивание оружием, танками, а сейчас оно перешло в формализованную международно-правовую плоскость.

Наблюдая за ситуацией в Грузии и за тем, как российские СМИ освещают события общественных акций проевропейской партии по поводу досрочных выборов, становится понятно, что Кремль оставляет за собой карт-бланш для нового вторжения. После войны в Грузии на части ее территории остались российские военные базы и сейчас происходит "ползучая аннексия", как ее называют местные. То есть, граница постоянно оккупированной территории движутся в сторону Грузии. Это бряцание оружием, в том числе и в сторону европейских стран. Это, как военный шантаж - очень трудно вести разговор о судьбе собственного государства, когда на тебя наводят дуло автомата или пулемета, или оружие массового уничтожения. Очень трудно играть в шахматы, когда ты передвигаешь фигуру, а тебе доской бьют по голове.

Для того, чтобы противостоять не только России, но и любой стране, которая разворачивает агрессивную политику, пренебрегает правами людей, захватывает территории суверенных государств, нужна консолидированная позиция, которой мы, к сожалению, иногда не наблюдаем у международного сообщества. Когда есть враг, мы должны все объединиться и понимать, что если сегодня этот враг пришел в Украину, то завтра он может прийти в Польшу, восстановит наступление на Грузию, которое началось в 2008 году. Российская Федерация цинично демонстрирует, что ее не остановить, что международное влияние не имеет никакого значения, и политика будет такой, какой решит Путин,а также группа подконтрольных ему олигархов, парламентариев и общественных деятелей.