Россия вышла из "военной" Женевской конвенции: что в ней говорится и какими будут последствия

В пятницу, 22 ноября, президент РФ Владимир Путин поставил подпись под законом, согласно которому Россия выходит из Женевской конвенции по защите гражданского населения во время международных вооруженных конфликтов.

Об этом говорится на сайте Государственной Думы РФ.

Документ, который подписал глава Кремля, называется "Об отзыве заявления, сделанного при ратификации Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I)". Он позволяет не признавать конвенцию о признании юрисдикции спецкомиссии ООН выполнять роль судебного органа, разбирающего нарушения. Таким образом ООН теперь не сможет судить Россию за нарушение прав гражданских лиц во время войны.

"Отозвать заявление, которое было сделано СССР при ратификации Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол 1), принятого в Женеве 8 июня 1977 года, в соответствии с пунктом 2 статьи 90 названого Протокола 1… Признать не действующим на территории РФ пункт 1 постановления Верховного Совета СССР от 4 августа 1989 года "О ратификации Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол 1) и Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол 2)", - говорится в документе.

Россия теперь не признает статью дополнительного протокола к этой конвенции про признание юрисдикции специальной комиссии ООН выполнять роль судебного органа, разбирающего нарушения. Таким образом ООН теперь не сможет судить Россию за нарушение прав гражданских лиц во время войны.

Следует отметить, что ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш представил доклад, согласно которому ООН признает нарушение Женевских конвенций со стороны РФ, которая сознательно переселяет людей из своей территории в оккупированный украинский Крым в попытках изменить демографию полуострова.

Как сообщал "Апостроф", ранее Международный суд ООН обязал Россию 8 декабря 2020 года предоставить контр-меморандум по делу "Украина против России" о нарушении двух международных конвенций.