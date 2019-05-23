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Экономисты назвали неожиданную причину роста трудовой миграции: как бороться

четверг, 23 мая 2019, 16:25
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Одной из существенных проблем в вопросе повышения заработных плат и борьбы с трудовой миграцией является низкая продуктивность труда в Украине.

Об этом сообщил научный консультант по экономическим вопросам Центра Разумкова Владимир Сиденко в комментарии корреспонденту "Апострофа".

"Для того чтобы существенно наращивать объемы заработной платы, необходимо, чтобы росла доходность бизнеса, а для этого нужно, чтобы возникали новые высоко прибыльные области деятельности, которые будут сопровождаться довольно радикальным повышением продуктивности. Это сильно связано с тем, насколько будут осуществляться инновации, которые пока что очень невыразительны. Поэтому в отрыве от этих объективных экономических вещей говорить просто о повышении зарплат бессмысленно. Повышать зарплату, если не будет расти продуктивность, – это просто обрекать страну на новый всплеск инфляции", – сообщил он.

В то же время исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко оценил шансы роста зарплат в вопросе повышения производительности труда и в общем снижения трудовой миграции в Украине.

"Ясно, что рост заработной платы поможет притормозить эти негативные тренды (массовый выезд украинцев на заработки, – "Апостроф"), но до тех пор, пока она не выровняется с зарплатой, которая есть на Западе, с небольшим люфтом, сказать, что этот тренд будет полностью переломлен, нельзя. Переломить тренд – вот, что намного важнее", - говорит Олег Устенко.

Как сообщал "Апостроф", ранее эксперты отмечали, что проблема трудовой миграции в Украине достигает критических масштабов, и шаги правительства по повышению минимальной заработной платы пока не способствуют ее решению.

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