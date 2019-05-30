В ЕБРР рассказали о программах помощи МСБ и производителям мебели в Украине в рамках инициативы ЕС EU4Business

Украинская мебельная промышленность имеет высокий потенциал развития, в том числе и за счет зарубежных рынков, однако, чтобы достойно конкурировать отечественным производителям необходимо внедрять современные навыки ведения бизнеса.

Об этом на Киевском международном мебельном саммите заявила координатор консалтинговых проектов с малым и средним бизнесом в ЕБРР Ольга Иванченко, которая курирует инициативу по развитию мебельного сектора в Украине в рамках инициативы ЕС EU4Business, передает корреспондент "Апострофа".

"Для украинского мебельного сектора мы разработали Дорожную карту, чтобы не только отслеживать аналитику по рынку, но и внедрить план действий на ближайшие три года, как улучшить отрасль и отстроить процессы ", - отметила Иванченко.

В этом плане отмечается, что украинским мебельщикам, следует сосредоточить усилия на трех направлениях - повышении уровня навыков работников, оптимизации производственных процессов, и улучшении доступа на международные рынки.

"Мы параллельно работаем над этими направлениями. Главное, что украинскому мебельному бизнесу нужно трансформироваться. Трансформация не возможна без обучения, очень важны знания, навыки и подготовка. Украинский мебельщик говорит - "я хочу экспортировать", а когда мы находим для него байера, приходит понимание, что нужно подготовить презентацию на английском языке, каталоги, прайс-листы", - отметила координатор консалтинговых проектов с МСБ в ЕБРР.

Впрочем, подчеркнула Иванченко, наметилась четкая тенденция осовременивания украинского мебельного рынка.

"Огромный плюс украинского рынка в том, что появилось много молодых предпринимателей, которые готовы к изменениям. Современные навыки построения бизнеса они могут получать через Школу управления мебельным бизнесом, через грантовые программы и участие в спецпрограммах от доноров", - подчеркнула координатор консалтинговых проектов с МСБ в ЕБРР.

О необходимости внедрять в мебельном бизнесе современные подходы для полноценной конкуренции с зарубежными производителями говорил и президент Украинской ассоциации мебельщиков Владимир Патис.

"Одной из основных задач нашей Ассоциации является научить украинских производителей правильно экспортировать. Потому что многие продолжают экспортировать "всерую", непонятно зачем. Возможно, это инерция. А ведь они могут получать возврат НДС, проводить деньги официально по счетам, что даст возможность привлекать кредиты для ведения и расширения бизнеса", - отметил Владимир Патис.

Сегодня уже становится понятно, что инициатива Европейского Союза EU4Business эффективно работает, а усилия ЕБРР и Ассоциации мебельщиков не прошли даром.

"Наши мебельщики начинают понимать, что нужно усиливаться, не только за счет роста объемов производства и повышения качества продукции, но и за счет сервиса и маркетинга. Раньше о таких понятиях не задумывались. Сейчас бизнес понимает, что нужно трансформироваться. И статистика показывает, что это работает, например, прирост экспорта в сравнении с прошлым годом составил 14%, и это не предел", - резюмирует координатор консалтинговых проектов с МСБ в ЕБРР Ольга Иванченко.