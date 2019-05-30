RU  UA  EN

четверг, 30 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.60
Меню
Бизнес

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

30 мая

18:50
Производство о неконституционности роспуска Верховной Рады открыто - "Народный фронт"
18:35
Победа над Россией является единственным способом завершить войну на Донбассе - Данилюк
18:34
В ДТЭК рассказали об объемах и эффекте инвестиций в угольные предприятия Павлоградугля
18:30
Ученые обнаружили на дне моря новую Атлантиду
18:29
Военный по крови: подробности о погибшем в катастрофе с вертолетом ВСУ
18:20
Писательница Джоан Роулинг выпустит новые рассказы о вселенной Гарри Поттера: что известно
18:12
Звездный украинец попал в список лучших молодых футболистов Европы
18:10
Украинские банки меняют правила выдачи наличных: что нового
17:58
США объявили Россию космическим изгоем: что произошло
17:55
Юра не такой: Катя Осадчая призналась, чем ее покорил Горбунов
17:38
Унижает Украину: названы главные нестыковки сериала "Чернобыль" от HBO
17:33
В ЕБРР рассказали о программах помощи МСБ и производителям мебели в Украине в рамках инициативы ЕС EU4Business
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В ЕБРР рассказали о программах помощи МСБ и производителям мебели в Украине в рамках инициативы ЕС EU4Business

четверг, 30 мая 2019, 17:33
переглянути новину українською

Украинская мебельная промышленность имеет высокий потенциал развития, в том числе и за счет зарубежных рынков, однако, чтобы достойно конкурировать отечественным производителям необходимо внедрять современные навыки ведения бизнеса.

Об этом на Киевском международном мебельном саммите заявила координатор консалтинговых проектов с малым и средним бизнесом в ЕБРР Ольга Иванченко, которая курирует инициативу по развитию мебельного сектора в Украине в рамках инициативы ЕС EU4Business, передает корреспондент "Апострофа".

"Для украинского мебельного сектора мы разработали Дорожную карту, чтобы не только отслеживать аналитику по рынку, но и внедрить план действий на ближайшие три года, как улучшить отрасль и отстроить процессы ", - отметила Иванченко.

В этом плане отмечается, что украинским мебельщикам, следует сосредоточить усилия на трех направлениях - повышении уровня навыков работников, оптимизации производственных процессов, и улучшении доступа на международные рынки.

"Мы параллельно работаем над этими направлениями. Главное, что украинскому мебельному бизнесу нужно трансформироваться. Трансформация не возможна без обучения, очень важны знания, навыки и подготовка. Украинский мебельщик говорит - "я хочу экспортировать", а когда мы находим для него байера, приходит понимание, что нужно подготовить презентацию на английском языке, каталоги, прайс-листы", - отметила координатор консалтинговых проектов с МСБ в ЕБРР.

Впрочем, подчеркнула Иванченко, наметилась четкая тенденция осовременивания украинского мебельного рынка.

"Огромный плюс украинского рынка в том, что появилось много молодых предпринимателей, которые готовы к изменениям. Современные навыки построения бизнеса они могут получать через Школу управления мебельным бизнесом, через грантовые программы и участие в спецпрограммах от доноров", - подчеркнула координатор консалтинговых проектов с МСБ в ЕБРР.

О необходимости внедрять в мебельном бизнесе современные подходы для полноценной конкуренции с зарубежными производителями говорил и президент Украинской ассоциации мебельщиков Владимир Патис.

"Одной из основных задач нашей Ассоциации является научить украинских производителей правильно экспортировать. Потому что многие продолжают экспортировать "всерую", непонятно зачем. Возможно, это инерция. А ведь они могут получать возврат НДС, проводить деньги официально по счетам, что даст возможность привлекать кредиты для ведения и расширения бизнеса", - отметил Владимир Патис.

Сегодня уже становится понятно, что инициатива Европейского Союза EU4Business эффективно работает, а усилия ЕБРР и Ассоциации мебельщиков не прошли даром.

"Наши мебельщики начинают понимать, что нужно усиливаться, не только за счет роста объемов производства и повышения качества продукции, но и за счет сервиса и маркетинга. Раньше о таких понятиях не задумывались. Сейчас бизнес понимает, что нужно трансформироваться. И статистика показывает, что это работает, например, прирост экспорта в сравнении с прошлым годом составил 14%, и это не предел", - резюмирует координатор консалтинговых проектов с МСБ в ЕБРР Ольга Иванченко.

Фотовзгляд

Все галереи
Саакашвили прибыл в Украину: фоторепортаж с места событий

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

​Арсений Финберг о том, как CRM позволяют автоматизировать и масштабировать бизнес

Как Audi Q8 покоряет Украину - интервью основателя "Audi Центр Одесса Юг" Максима Шкиля

По имени не называть, или "Корвалольные войны" украинских фармацевтов

Токсичные лекарства: как украинский способ ведения дел "испортил" латвийских бизнесменов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: