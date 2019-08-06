Медицинская сеть "Добробут" приобрела конкурента в Киеве - клинику "Борис"

Медицинская сеть "Добробут" приобрела клинику "Борис", стороны договорились о неразглашении финансовых условий сделки.

Во время пресс-конференции по этому поводу было объявлено, что основная цель приобретения - развитие крупнейшей частной медицинской сети в Украине, которая предоставляет пациентам полный комплекс медицинских услуг: от семейного врача и педиатра до высокоспециализированных услуг, а также неотложную помощь, которая покрывает Киев и Киевскую область.

"Приобретение клиники "Борис" ложится в долгосрочную стратегию развития медицинской сети "Добробут". Мы работаем над усилением наших позиций. Объединение с "Борисом" позволит расширить и углубить нашу экспертность в предоставлении высокоспециализированной помощи, а также создать крупнейшую частную сеть неотложной помощи, которая полностью покроет потребности пациентов", - прокомментировал Олег Калашников, генеральный директор медицинской сети "Добробут".

"Клиника "Борис" более 25 лет заботится о здоровье украинцев. Наша стратегия будет базироваться на заботе о здоровье наших пациентов и предоставлении только высококачественных медицинских услуг. Верю, что интеграция клиники "Борис" в сеть "Добробут" даст мощный импульс для качественно нового развития обоих медицинских учреждений", - отметил Михаил Радуцкий, почетный президент клиники "Борис".

Также стало известно, что интеграция клиники "Борис" в медицинскую сеть "Добробут" начнется с объединения отделений неотложной помощи обеих клиник, а именно диспетчерских служб.

"У нас совместно работает 20 карет, у нас высокие стандарты оказания услуг: минимальное время проезда благодаря широкой географии расположения подстанций; оснащение, которое позволяет перевозить младенцев в специальных кувезах и транспортировать тяжелобольных на любые расстояния как в Украине, так и за границей", - добавила Татьяна Аникеева, медицинский директор сети "Добробут".

Медицинская сеть "Добробут" - частная многопрофильная больница, которая работает в Киеве с 2001 года. Сеть объединяет поликлиники и стационары для взрослых и детей, службу неотложной помощи, стационар для взрослых с центром неврологии, кардиологический центр, клинический центр онкологии, экспертный медицинский центр, центр вертебрологии.

Клиника "Борис" - многопрофильная приватная клиника, основанная в Киеве в 1993 году. Работает по принципу "все под одной крышей": все специалисты, лабораторные услуги, диагностические исследования и стационарное лечение объединены в единый комплекс.