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"Укрзализныцю" уличили в опасном "маневре" с повышением тарифов

понедельник, 12 августа 2019, 16:10
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Руководство "Укрзализныци" рискует с новыми попытками повысить тарифы на перевозки, поскольку объем перевозок может резко снизиться, и доходы железнодорожного перевозчика упадут.

Об этом заявил глава Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко, комментируя для "Апострофа" слухи о росте тарифов.

По его мнению, перевозчик не сможет добиться заявленных целей, просто взвинтив цены для бизнеса. Он раскритиковал необдуманные действия руководителей "Укрзализныци" и отсутствие у них стратегического мышления.

"Автоматическое повышение тарифов, которое лоббирует "Укрзализныця", не решит проблемы дефицита грузовых перевозок. Иначе бы это произошло уже давно, ведь тарифы на грузовые ж/д перевозки растут ежегодно. И приводят к повышению расходов бизнеса… И никак не к увеличению качества логистических услуг, о чем, в частности, свидетельствует ситуация с тотальным дефицитом тяги", - отметил он.

"Повышение тарифов может навредить самой "Укрзализныце", ведь из-за повышения стоимости объемы перевозок ж/д транспортом снижаются… те, кто руководит этим процессом, живут сегодняшним днем и не думают о перспективе. Им нужно лишь побыстрее выжимать деньги", - добавил эксперт.

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