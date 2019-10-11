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Журналисты назвали "Криворожсталь" и "Укртелеком" единственными успешными примерами приватизации в Украине

пятница, 11 октября 2019, 16:46
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Показательные кейсы "Криворожсталь" и "Укртелеком" по разгосударствлению предприятий-гигантов следует принимать во внимание при подготовке широкомасштабной приватизации, которую планирует правительство в следующем году.

Об этом замечает в своем материале "Зеркало недели".

С их помощью можно надеяться на привлечение в украинскую экономику 50 млрд грн иностранных инвестиций, которое недавно проанонсировало правительство.

Издание напоминает, что права собственности на компанию "Криворожсталь" (сейчас "ArcelorMittal Кривой Рог") в 2005 году были реализованы в ходе открытого аукциона корпорации Mittal Steel. Сделка принесла государственной казне 24,2 млрд грн или 4,8 млрд долларов по тогдашнему курсу. Разгосударствление положительно повлияло и на развитие предприятия, которое вышло в лидеры отрасли в Украине (на сегодня крупнейший в стране производитель стального проката) и стало одним из ключевых игроков на мировой арене.

Стоимость пакета акций национального лидера в сфере проводной связи и интернета "Укртелеком" во время приватизации в 2011 году составила 10,6 млрд грн, что по актуальному курсу и было эквивалентно 1,3 млрд долларов. По условиям конкурса, покупатель взял на себя более 50 обязательств, касающихся развития предприятия после приватизации. На данный момент, с позиции покупателя, все они выполнены, отмечается в материале.

Результатом разгосударствления предприятия стал существенный рост показателей его работы. Убыточный много лет государственный "Укртелеком" превратился в прибыльную компанию.

"Если в 2011-м (до приватизации) убыток предприятия по итогам года составил 137 млн грн (при том, что абонентская сеть включала в себя почти 11 млн человек), то уже через два года после приватизации компания вышла на прибыль в 139 млн грн и объемы этой прибыли увеличиваются из года в год, - приводит статистику автор материала.- По итогам 2018 "Укртелеком" показал прибыль в размере 474 млн грн - и это при том, что из-за непрекращающихся попыток его реприватизировать предприятие находится в режиме турбулентности уже 8 лет. Даже приведенный факт не мешает "Укртелекому" оставаться флагманом проводной связи".

Итак, приватизация этих двух компаний, - удачные примеры, которые стоит демонстрировать международной инвестиционной среде, отмечается в статье. И одновременно подавать позитивные сигналы инвесторам, которые ожидают оздоровления бизнес-климата в Украине.

"Параллельно очень важно не спугнуть удачу. В том числе - совсем уж неуместным негативным шумом вокруг пресловутых реприватизации и национализации уже проданных и компаний, которые встали на ноги", - резюмирует издание.

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