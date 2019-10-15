Существенно нарастил грузооборот: стало известно об успехах "Контейнерного терминала Одесса"

Во вторник, 15 октября дочернее предприятие немецкого концерна HHLA ДП "Контейнерный Терминал Одесса" (КТО) посетила делегация из Германии во главе с профессором доктором и председателем "Немецко-украинского форума" Райнером Линднером, цель визита – ознакомиться с потенциалом Одесской области для возможности инвестирования в сферу логистики.

Об этом сообщают "Украинские новости".

Гости посетили контейнерный терминал - новые причалы и складские площади проекта "Карантинный мол", реализуемого ДП "КТО" и АМПУ в лице администрации Одесского порта.

Проект "Карантинный мол" (причальная линия 650 м и 19 га намытых тыловых площадей), который строится на протяжении нескольких лет, преследует цель достичь пропускной способности терминала 1,2 млн. TEU в год.

"В составе нашей делегации представители компаний, занимающиеся логистикой, и предприниматели. Мы поддерживаем принятые правительством антикоррупционные законы, которые защищают инвестиции. Важно было приехать сюда, чтобы посмотреть, какие есть возможности для немецких инвестиций", - сказал Райнер Линднер, ознакомившись с новым терминалом.

По словам одного из организаторов поездки управляющего директора бизнес-ассоциации немецкой экономики в Восточной Европе Уты Кохловски-Каджая, в составе делегации не только представители бизнеса уже работающие в Украине, но и потенциальные инвесторы.

"Для тех, кто не работает в Украине очень интересна Одесская область потому что очень большая диверсификация. С точки зрения геополитического положения Одесская область имеет большое значение в логистике грузов. Немецкие инвесторы, занятые в области телекоммуникаций, сельского хозяйства, транспорта увидели здесь широкое поле для деятельности", - отметила Уте Кохловски-Каджая.

Генеральный директор ДП "КТО" Анастас Коккин, в ходе ознакомления с работой контейнерного терминала подчеркнул:

"Важно постоянно повышать уровень сервиса для международных контейнерных линий и экспедиторов, укреплять лидирующие позиции терминала на контейнерном рынке Украины. За 9 месяцев 2019 года коллектив перевалил 286 тыс. TEU, что на 20% больше, чем за аналогичный период 2018 г. В августе предприятие добилось рекордной за 10 лет перевалки контейнеров - 36,8 тыс. TEU. Росту контейнероперевалки способствуют два основных фактора: инвестиции в развитие инфраструктуры и высокий уровень сервиса. За годы сотрудничества с Одесским портом немецкая сторона вложила более 150 млн евро инвестиций и продолжает инвестирование. Около 20 млн евро вкладываются в обустройство тыловых площадей (площадью около 6 га) и приобретение 4 тыловых контейнерных перегружателей RTG для новых площадок на Карантинном моле, а также создание нового веб-портала для перехода на электронный документооборот", - заявил он.

По словам президента компании Филиппа Свенса, будучи дочерним предприятием известного немецкого концерна HHLA, ДП "КТО" строго придерживается высоких европейских стандартов.

"Прежде всего, высокие экологические и социальные стандарты. Перегрузочная техника, которую мы используем в работе, - современная, не загрязняющая окружающую среду. Предприятие заботится о сотрудниках: они пользуются достойным соцпакетом. Развивая инфраструктуру Одесского порта, мы создаем новые престижные рабочие места для украинцев. Наши инвестиции в инфраструктуру порта, способствующие развитию внешнеторговых операций Украины, стабилизации экономики страны – один из главных аргументов для поддержки иностранных инвесторов, в том числе немецкого инвестора HHLA AG и его дочернего предприятия "КТО". Проявлением такой поддержки должно стать решение проблемного вопроса завершения строительства защитного волнолома, - прокомментировал Ф. Свенс

"Контейнерный Терминал Одесса" - дочернее предприятие немецкого концерна HHLA, оперирует контейнерным терминалом в Одесском порту и инвестирует в его развитие с 2001 г. Проект "Карантинный мол" реализуется совместно с АМПУ в лице Одесского порта с 2010 г. Новые мощности и причалы 1-к, 2-к эксплуатируются с октября 2014 г.

Терминал является лидером контейнерного рынка Украины и самым крупным налогоплательщиком Одесского порта: в 2018 в бюджеты было перечислено 390 млн грн. По итогам 2018 года "Контейнерный Терминал Одесса" вошел в тройку лидеров международного рейтинга Черноморских контейнерных терминалов.