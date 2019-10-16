RU  UA  EN

среда, 16 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Бизнес

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

16 октября

10:44
Дженнифер Энистон завела Instagram и ее первый пост собрал 8 млн лайков: с таким фото иначе быть не могло
10:13
Спасение Испании и сверхважная победа Швейцарии: все результаты отбора Евро-2020 15 октября
09:48
Екатерина Кухар показала стройную фигуру в купальнике
07:20
Кто уже вышел на Евро-2020 (обновляется)

15 октября

18:26
Бывшая звезда Disney стала лучшей на PornHub: правда, теперь ее по ТВ не покажут
17:47
В сети обсуждают новый образ Кейт Миддлтон: 23 года назад так выглядела принцесса Диана
17:24
Пара сыграла свадьбу в стиле Гарри Поттера: такого нелепого фотошопа нет даже в альбомах украинцев
16:50
Сильно напортачил: Сергей Бабкин рассказал о кризисе в отношениях с женой
16:06
Запрещенная в Украине певица отправила письмо Зеленскому с просьбой пустить ее в страну
15:54
Уменьшу число депутатов до 11: в сети показали яркую фотожабу с Шевченко после выхода на Евро-2020
14:52
Разбитый локоть и ссадины: в Киеве пытались ограбить ведущую Руслану Писанку
14:45
Неожиданный герой: названо имя лучшего игрока матча Украина - Португалия
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Корум Украина" подал в суд на АМКУ из-за штрафа за торги "Львовугля"

среда, 16 октября 2019, 10:36
переглянути новину українською

ООО "Корум Украина", оштрафованное Антимонопольным комитетом Украины на 53 млн грн за нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в ходе публичных закупок госпредприятия "Львовуголь", намерено оспаривать это решение АМКУ в судебном порядке в рамках установленного законодательством срока.

Об этом сообщают "Украинские новости".

"ООО "Корум Украина" возражает против выводов АМКУ и считает их такими, которые не основываются на полном и всестороннем исследовании всех обстоятельств дела. Компания осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями действующего законодательства", - говорится в официальной позиции компании, опубликованной на сайте.

"Корум Украина" считает, что установленные АМКУ факты в своей совокупности не свидетельствуют о совершении обществом антиконкурентных согласованных действий.

"По результатам указанных в деле торгов, никаких поставок товаров ООО "Корум Украина" не осуществляло и не получило доходов", - говорится в заявлении.

15 октября на странице Главы Антимонопольного комитета Украины Юрия Терентьева в Facebook была опубликована информация о нарушении ООО "Корум Украина" законодательства про защиту экономической конкуренции. Компанию оштрафовали на 53 млн гривен.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве празднуют 77-летие создания УПА. Яркие фото с дрона

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Если Зеленский провалится, то это будет большая катастрофа - Сергей Гайдайчук

Контрафакт стоп: система Track&Trace разработчиков Industrial Innovation Group готова покончить с нелегальным алкоголем и сигаретами

Игорный бизнес и деньги из ОРДЛО: о семейном бизнесе Евгения Шевцова и Алены Дегрик

​Построить новый Vavilon, или о преимуществах современных подходов в мебельном бизнесе

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: