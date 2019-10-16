RU  UA  EN

среда, 16 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Бизнес

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

16 октября

20:05
Депутат из Житомира погиб страшной смертью возле дома: детали трагедии
19:54
Придут холода из Сибири: синоптик дал снежный прогноз на ноябрь
19:38
Учите "формулу Штайнмайера": Притула отшутился о старте Нацотбора на Евровидение
19:35
Осторожно, оккупанты: в сети показали фото мощного плаката на пункте пропуска на Донбассе
19:24
Что происходит со скандальной пристройкой на крыше в центре Киева: видео, снятое с высоты
19:06
Месть за убитых побратимов: бойцы ВСУ показали видео уникального боя
19:00
Грим на Хэллоуин-2019: 10 креативных и жутких идей к празднику
18:40
В Харькове мать с маленькими детьми попала под колеса: фото с места ДТП
18:26
Обстреливал аэропорт в Луганске: СБУ задержала опасного боевика, фото
18:15
На Волыни нашли мертвым топ-чиновника, которого искали четверо суток: фото и подробности
18:10
Создатель El Camino рассказал, как планировал закончить фильм: коллеги назвали его чокнутым
17:53
Как в маршрутке: в сети показали фото поездки в распиаренном экспрессе Киев-Борисполь
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В фармкомпании "Дарница" заявили о ребрендинге и планах купить завод за границей

среда, 16 октября 2019, 18:25
переглянути новину українською

Новости компаний

Дарница Фото: Апостроф

В среду, 16 октября, фармацевтическая компания "Дарница" представила результаты ребрендинга и заявила о новой корпоративной стратегии.

Об этом на брифинге на заводе "Дарница" в Киеве сообщил председатель совета директоров компании Дмитрий Шимкив, передает корреспондент "Апострофа".

Он представил новый логотип "Дарницы", и отметил, что дизайн упаковки ряда наименований лекарственных препаратов уже меняется, вводятся новые обозначения по симптоматике и дозировке на этикетках.

"Новый логотип - это трансформация микроскопа, который символизирует исследования, разработку, постоянный поиск нового", - отметил председатель совета директоров.

Шимкив отметил, что название "Дарница" - компания менять не собирается. Также он добавил, что рассматривается возможность приобретения фармацевтических мощностей за границей или совместное производство лекарств.

"Мы ставим перед собой цель - создание международного фармацевтического бренда. Для этого мы ведем переговоры о стратегическом партнерстве с европейскими и американскими игроками фармацевтического рынка", - отметил Шимкив.

Среди главных приоритетов, отметил руководитель компании, также производство сложных генериков.

"Дарница" постоянно проводят исследования биоэквивалентности, то есть соответствия лекарственного средства оригинальному препарату. С 2016 года компания завершила 8 исследований биоэквивалентности, на 2020-2021 годы запланировано от 9 до 12 таких исследований ", - сказал Шимкив.

В 2018 году "Дарница" уже представила 10 новых брендов в 12 лекарственных формах, к концу 2019-го выйдут 11 брендов, а в 2020 году запланировано 14 лончей в 29 лекарственных формах. Сейчас на разных этапах разработки и внедрения находятся более 60 лекарственных средств.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве празднуют 77-летие создания УПА. Яркие фото с дрона

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Если Зеленский провалится, то это будет большая катастрофа - Сергей Гайдайчук

Контрафакт стоп: система Track&Trace разработчиков Industrial Innovation Group готова покончить с нелегальным алкоголем и сигаретами

Игорный бизнес и деньги из ОРДЛО: о семейном бизнесе Евгения Шевцова и Алены Дегрик

​Построить новый Vavilon, или о преимуществах современных подходов в мебельном бизнесе

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: