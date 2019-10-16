В фармкомпании "Дарница" заявили о ребрендинге и планах купить завод за границей

В среду, 16 октября, фармацевтическая компания "Дарница" представила результаты ребрендинга и заявила о новой корпоративной стратегии.

Об этом на брифинге на заводе "Дарница" в Киеве сообщил председатель совета директоров компании Дмитрий Шимкив, передает корреспондент "Апострофа".

Он представил новый логотип "Дарницы", и отметил, что дизайн упаковки ряда наименований лекарственных препаратов уже меняется, вводятся новые обозначения по симптоматике и дозировке на этикетках.

"Новый логотип - это трансформация микроскопа, который символизирует исследования, разработку, постоянный поиск нового", - отметил председатель совета директоров.

Шимкив отметил, что название "Дарница" - компания менять не собирается. Также он добавил, что рассматривается возможность приобретения фармацевтических мощностей за границей или совместное производство лекарств.

"Мы ставим перед собой цель - создание международного фармацевтического бренда. Для этого мы ведем переговоры о стратегическом партнерстве с европейскими и американскими игроками фармацевтического рынка", - отметил Шимкив.

Среди главных приоритетов, отметил руководитель компании, также производство сложных генериков.

"Дарница" постоянно проводят исследования биоэквивалентности, то есть соответствия лекарственного средства оригинальному препарату. С 2016 года компания завершила 8 исследований биоэквивалентности, на 2020-2021 годы запланировано от 9 до 12 таких исследований ", - сказал Шимкив.

В 2018 году "Дарница" уже представила 10 новых брендов в 12 лекарственных формах, к концу 2019-го выйдут 11 брендов, а в 2020 году запланировано 14 лончей в 29 лекарственных формах. Сейчас на разных этапах разработки и внедрения находятся более 60 лекарственных средств.